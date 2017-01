C'est parti pour 6 semaines de soldes!

72% des Français ont l'intention de faire les soldes avec un budget moyen de 199 euros. Pour bien préparer cette période de rabais, et bien de nombreux commerçants ont fermé boutique hier, comme chez Margotine Chaussures, rue des Déportés à Laval.

4 drôles de dames s'affairent dans la boutique depuis le matin 8 heures : la gérante Séverine Ferrand, sa fille Margot, Marilyne Bourcier et Audrey Vannier, les deux vendeuses. Il faut faire les étiquettes avec les réductions, les mettre sur les boîtes de chaussures, et les descendre de la réserve qui se trouve au premier étage. Des escaliers à monter et à descendre toute la journée, pour installer toutes ces chaussures mais aussi les accessoires (sacs, gants, écharpes, collants...). Une boutique a totalement repensé pour ces soldes, comme le souligne Séverine Ferrand : "C'est toujours le gros rush, on a beaucoup de choses à organiser, il faut tout descendre. On est donc nombreuses, on est 4 aujourd'hui pour organiser le magasin. Ça reste des très, très grosses journées."

Séverine Ferrand et Marilyne Bourcier © Radio France - Stéphanie Denevault

De la bonne humeur

Dans la boutique de chaussures, les 4 drôles de dames s'activent mais tout se fait avec le sourire, dans la bonne humeur, c'est essentiel pour Audrey Vannier : "On sait ce que l'on a à faire, alors on le fait dans la bonne humeur, il n'y a pas de souci....enfin ça dépend...non je rigole on s'entend toujours bien.". Séverine, Marilyne et Audrey travaillent depuis longtemps dans le monde de la chaussure alors elles sont rodées à ces périodes de soldes qui arrivent quand même deux fois par an. Une période qui est loin d'être la plus appréciée par Marilyne, depuis 40 ans dans le métier : "Non, c'est pas ma période préférée, les magasins sont en bazar, alors que moi je préfère quand c'est bien rangé. Les soldes, on est obligé d'en faire pour liquider les stocks, mais le problème ce sont les ventes privées. Elles devraient être réglementées comme les soldes." Des ventes privées, des soldes, des promotions, des déstockages etc..difficile pour le consommateur de s'y retrouver. En tout cas les soldes d'hiver, c'est jusqu'au 21 février.