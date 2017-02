C'est parti pour l'Étoile de Bessèges

La plus ancienne des courses cyclistes débute ce mercredi sur les routes gardoises. Départ de Bellegarde, arrivée ce dimanche à Alès. Près de 150 coureurs participent à l'évènement.

C'est l'épreuve qui marque traditionnellement l'ouverture de la saison cycliste sur route en Europe: l' Étoile de Bessèges, elle s'élance ce mercredi. C'est la 47ème édition cette année, au programme: cinq jours de course dans tout le département. La première étape se déroule entre Bellegarde et Beaucaire: 158 kilomètres pour les coureurs.

Sans Voeckler mais avec Vichot, Chavanel, Gallopin ou encore Dumoulin

Au total 152 coureurs sont sur la ligne de départ, répartis en 19 équipes, parmi lesquelles toutes les formations françaises. Déception en revanche pour Thomas Voeckler qui a dû déclarer forfait, le coureur de Direct Energie est malade. Il l'a annoncé via son compte twitter mardi. Le champion de France Arthur Vichot, Sylvain Chavanel, Tony Gallopin ou encore Samuel Dumoulin sont eux bien au départ.

Pas de @Etoile_Besseges pour moi 😭, la grippe est passée par là...Reprise donc différée a @il_Laigueglia . Bonne semaine au @TeamDEN_fr !👍 — voeckler thomas (@voecklerthomas) January 31, 2017

La réputation de l’Étoile de Bessège n'est plus à faire, chaque année elle attire les meilleurs coureurs cyclistes mais cette année elle a une saveur particulière. Les organisateurs ont eu du mal à boucler le budget. En cause: la baisse des subventions et des investisseurs qui finalement ont décidé de ne pas s'aligner. Jusque dans les dernières semaines il y avait une grosse incertitude sur la tenue de la course. Soulagement donc pour cette édition 2017, en revanche les organisateurs ont déjà les yeux tournés vers 2018 et pour l'instant c'est un grand point d'interrogation qui domine.

On avait tout engagé mais les subventions sont en baisse et certains partenaires se sont retirés. Nous sommes très inquiets pour l'an prochain- Roland Fangille, créateur de la course

Les équipes engagées ne manquent de faire connaitre leur attachement à cette course. Direct Energie a d'ailleurs réalisé un clip dans lequel les coureurs explique pourquoi ils aiment venir chaque sur les routes du Gard. Le manager de Direct Energie Jean-René Bernaudeau est un fidèle parmi les fidèles. Il tient à être présent chaque année dans le Gard.

C'est une course qui a une âme. Les vedettes du Tour de France ne doivent pas oublier par où ils sont passés et revenir sur les routes de cette course - Jean-René Bernaudeau

Retrouvez en intégralité l'interview de Jean-René Bernaudeau. Il était ce mercredi matin en direct sur France Bleu Gard-Lozère.

Jean-René Bernaudeau manager de Direct Energie

La course s'achève ce dimanche à Alès.