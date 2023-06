C'est parti pour la 11e saison d'Alès plage, incontournable lieu de la saison estivale en Cévennes

Le retour d'Alès Plage ce dimanche. La 11e saison pour Marie-Hélène Monnier et son associé Christophe Hugon. Un lieu incontournable de la saison estivale, en plein centre-ville sur la rive gauche du Gardon. Alès Plage, on y prend un verre, on y mange, on y danse, 7 jours sur 7 - de 10 heures à 01 heure du matin - jusqu'au 31 Août.

On sait qu'Alès plage va démarrer à la grue présente sur l'avenue Carnot quelques jours avant pour installer sur 800 M2, les 12 containers de la structure éphémère. Cuisine, bar, piste de danse, tables de restauration, en moyenne 200 repas/Jour. Montage qui a débuté le 5 juin. "Une vingtaine de salariés pour 15 jours de travail" explique Christophe Hugon, "essentiellement des entreprises alésiennes". Coût de l'électricité et respect de l'environnement, l'énergie de la structure sera fournie par "90 M2 de panneaux photovoltaïque".

Une grosse vingtaine de salariés dont beaucoup de jeunes

25 salariés. A part en cuisine où l'on fait appel à des pros, pour l'essentiel au service, des jeunes qui se destinent pour partie aux métiers de la restauration. Et Alès Plage explique Marie-Hélène Monnier, "c'est intense et formateur". Agathe, 20 ans, un licence management unités de restaurations à Saint-Chély-D'apcher en Lozère le confirme : "on apprend de nos erreurs, c'est intense, à la fin de la saison on est sur les rotules".

Après Paris, Alès plage continue de faire des émules

Paris plage à l'antériorité, le concept d'Alès plage est venu plus tardivement, un lieu notamment de restauration, d'activités nautiques et de d'animations musicales bien après. A l'origine d'Alès Plage - avec un autre partenaire Ludovic Hébra du carré rose - Christophe Hugon, ce sera sa 14e saison. Installer restaurant, bar, activités nautiqued en bord de gardon était un pari fou et il fallait y croire.

Marie-Hélène Monnier - associée à Christophe Hupon - entame sa 11e saison à la tête d'Alès plage, top départ ce dimanche et soirée swing au programme avec un orchestre de 8 musiciens. La concession accordée par la mairie de 5 ans pour une durée de 5 ans arrive à échéance cette année. Le duo Monnier/Hugon candidate à son renouvèlement : " il faut tout faire pour la 15e voire la 20e". Alès plage, une concession de 5 ans attribuée par la mairie qui arrive à échéance cette année : " il faut tout faire pour la 15e voire la 20e"