C'est parti pour la 77ième foire de Châlons-en-Champagne

C'est un évènement qui marque la rentrée économique et politique en Champagne. la foire de Châlons-en-Champagne. Elle se tient sur le site du Capitole en Champagne sur un peu plus de 13 hectares. Elle a été inaugurée ce vendredi 1er septembre par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique.

D'autres personnalités politiques nationales sont attendues durant les prochains jours.

La foire de Châlons-en-Champagne, un rendez-vous incontournable pour des personnalités qui vont se bousculer dans les allées ces prochains jours. Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie et des Finances est annoncé lundi 4 septembre, tout comme sa collègue du gouvernement Agnès Firmin le Bodo ministre déléguée à l'Organisation territoriale et des Professions de santé. Attendu également Edouard Philippe, ancien premier ministre et président d'Horizons, ce sera mercredi 6 septembre. Les deux nouvelles patronnes de la CGT et de la CFDT, sont attendues le lendemain et le même jour à Châlons-en-Champagne, Sophie Binet pour la CGT et et Marier Lise Léon pour la CFDT. le 7 septembre. Xavier Bertrand, le président du conseil régional des Hauts de France. Xavier Bertrand, natif de Châlons-en-Champagne et qui ne rate jamais ce rendez-vous. Il y sera présent le 8 septembre.

Châlons-en-Champagne, c'est là qu'il faut être ces prochains jours

Tout ou presque se passera à Châlons-en-Champagne ces prochains jours. Agriculture, économie, rencontres, débats, la foire est un lieu incontournable pour tous les acteurs locaux .