C'est parti pour la feria de Béziers, mais le public sera-t-il au rendez-vous comme en 2019 ?

En 2020 et 2021, la feria de Béziers avait été maintenue malgré la pandémie. La capitale biterroise était l’une des rares en France à maintenir cet événement malgré le début de la pandémie, tout en réduisant ces animations à cause des mesures restrictives. Cette nouvelle édition qui débute ce jeudi soir à 19h par le traditionnel défilé de la Vierge est donc attendue avec d’impatience par les aficionados (découvrez le programme).

800.00 spectateurs s'étaient rendus à l'édition de 2019, c'est-à-dire la dernière feria post-Covid. Alors dans l’espoir d’attirer autant de monde, voire, plus tout a été mis en œuvre pour que les quatre prochains jours soient à la hauteur des éditions précédentes.

Défilé de la vierge: Féria de Béziers 2021 © Radio France - Stéfane Pocher

"Cette année nous en faisons encore davantage'' dit Robert Ménard le maire de Béziers. La ville va reprendre de l’ampleur. Ce sera vraiment une superbe feria . J'y crois vraiment. Le programme est plus riche en journée et en nocturne. Évidemment, l’inconnu, c’est le public. Sera-t-il rendez-vous ? Si j’en juge par le succès ailleurs de toutes les manifestations, les gens ont envie de se retrouver.

Il y a un signes qui ne trompent pas. Les hôtels biterrois afficheraient complet. "Tout nous indique qu’il y a une appétence à faire la fête. On sent que les gens ont envie de respirer. Tout est vert. Tout est au beau fixe"

Pour attirer un public plus familial, la ville a développé ses animations en journée, quotidiennement sur les allées rénovées Paul Riquet. Plusieurs défilés sont prévus dès 11h30, avec des cavaliers andalous, des défilés des Folies Gruss, des abrivados, autrement dit des lâchers de taureau encadré par des manadiers.

Mais quand sera-t-il dans les arènes de Béziers ?

Lors de la dernière édition de 2019, 4.000 spectateurs en moyenne se sont rendus aux arènes. Alors évidemment cette année, tout a été fait pour présenter un programme encore plus riche. "Sur le papier, cette feria 2022 est porteuse de tous les espoirs, pour que le public soit heureux" dit Simon Casas à France Bleu Hérault.

Quatre corridas, une novillada, et une non piquée, ainsi que des spectacles équestres et taurins familiaux. Dans les arènes les plus grands noms de la tauromachie du moment seront présents : José Maria Manzanares, Roca Rey, El Juli, Juan Ortega, Pablo Aguado et Lea Vicens et Antonio Ferrera.

"C’est un programme incontestablement digne des plus grandes arènes du moment avec pratiquement toutes les grandes vedettes de la tauromachie."- Simon Casace le co-directeur des arènes de Béziers

La feria évidemment, c’est aussi la fête. D’importants moyens sont mis en place pour lutter contre l’ivresse au volant. "Les gens ne rentreront pas dans le périmètre de la feria avec de l’alcool dixit Robert Ménard. Il y aura des contrôles partout. Ceux qui arriveront avec leurs litres de bière, on les saisira et on les cassera devant eux. Je ne veux pas de cela à Béziers".

"Depuis que je préside la ville, il n’y a pas eu un seul mort. Nous allons tout faire pour que cela perdure."

"Nos équipes de la police municipale sont sur le terrain en appui de la police nationale, les gendarmes, les militaires du réseau sentinelle. Un important dispositif de pompiers est également mis en place."

Féria Béziers : installation d'une scène devant le Théâtre © Radio France - Stéfane Pocher