Limoges et Tulle ont lancé leurs animations et illuminations de Noël

C'est enfin l'esprit de Noël qui arrive : les animations et illuminations brillent de tous leurs feux. Tulle et Limoges ont ouvert le bal ce vendredi avec l'inauguration officielle des festivités.

Limousin, France

C'est à Tulle que les illuminations ont été allumées en premier ce vendredi. Il était 17h26 très précisément, l'heure officielle du coucher du soleil. La municipalité a renouvelé quelques-uns des luminaires cette année. Et en particulier ceux du centre-ville. Exit les boules géantes vertes qui ont surplombé plusieurs années la Corrèze. Elles ont laissé la place à des boules un peu plus grosses encore. Elles sont blanches et grâce à des petites boules dorées incluses à l'intérieur elles brillent de reflets d'or. L'effet est complété par des guirlandes simulant une pluie d'étoiles filantes.

C'est devenu une grande interrogation chaque année. Où sera installé l'immense père Noël gonflable à Tulle ? C'est sur le bureau de poste de Souilhac qu'il passera les fêtes 2018 © Radio France - Philippe Graziani

A Limoges, le village de Noël s'étale dans tout le centre-ville

A Limoges, le village de Noël et le marché de Noël, avec toutes leurs boutiques et leurs animations (luge, patinaoire, etc...) sont inédits puisqu'ils sont répartis dans plusieurs rues et places du centre-ville, une formule ajustée en raison des travaux sur la place de la République et aux halles de la Place de la Motte. Dès vendredi soir, cette nouvelle formule semblait séduire les familles et les commerçants du marché de Noël.

Le marché de Noël de Limoges offre de nombreuses gourmandises © Radio France - Jérôme Edant

Côté illuminations, 47 rues, 25 places et 6 bâtiments sont décorés cette année. Cela représente près de 600 motifs et 7 km de guirlandes ! Des illuminations exclusivement équipées de LED ce qui permet de diviser par 7 la consommation électrique des décorations de Noël.

Les Brivistes, eux, devront attendre le 7 décembre à 17h30 pour l'allumage de leurs illuminations.