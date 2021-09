C'est parti pour les vendanges dans le Toulois : entre soleil et pluie

Le début des vendanges va s’étaler cette semaine mais les premiers coups de sécateurs dans le vignoble des côtes de Toul ont été donnés ce lundi 27 septembre 2021 pour une vigne qui a souffert des gelées printanières et de pluie en abondance cet été.

Moins de volume que les années passées - entre 20 et 30% - et des raisins qui pourraient être moins sucrés, mais ça ne devrait pas être catastrophique pour la cuvée 2021, même s’il faudra jouer avec la météo et peut-être étaler cette vendange pour profiter des derniers rayons de soleil de septembre.

Une pluviométrie rarement vue à ce niveau dans la région

Pour Stéphane Vosgien, président de l'organisme de défense et de soutien des Côtes de Toul : « C’est une année particulièrement compliquée, avec des aléas comme la gelée de printemps et une forte pression maladie avec le mildiou et une pluviométrie qu'on a rarement vue à ce niveau dans la région. Malgré tout, on s'en sort plutôt pas mal et on a plutôt pas mal résisté aux maladies même si une grosse proportion des viticulteurs sont en bio ou engagés dans une démarche environnementale. On s'attend malgré tout à une petite baisse, peut être autour de 20% à 30% sur l'ensemble du vignoble, mais qualitativement, tout le potentiel est là pour avoir un beau millésime. On espère que la météo va se maintenir pour profiter au maximum du soleil pour pouvoir garantir une belle qualité ».

Effeuillage et année moins solaire

Même constat optimiste pour Philippe Loevenbruck, viticulteur qui a commencé ce lundi la vendange de près de trois hectares de vignes à Blénod-les-Toul et Domgermain avec huit saisonniers recrutés localement : « C'est vraiment une année mildiou, si on n'avait pas effeuillé là, on aurait vraiment été touché. Tous nos rangs de bordures sont touchés par le gel : il n'y a presque pas de raisin, mais par contre, sur le cœur de la vigne, c'est une année normale. On ne sera pas sur les cuvées des deux dernières années, qui étaient des années très solaires, on sera sur quelque chose de moins sucré, c'est certain. Donc un degré alcoolique plus faible. L'atout que l'on aura cette année, c'est l'équilibre acide-sucre et on a été plutôt plus touché par les gelées sur le pinot noir. Donc là, effectivement, en ce qui nous concerne, on aura moins de Pinot cette année».

Un vignoble autour de 120 hectares avec une majorité de viticulteurs qui se convertissent au bio à auteur de 70% des vignes du toulois.

