"C'est pas normal" : A Elbeuf, le contrôle du passe sanitaire exaspère

Ce jeudi, la police nationale a effectué des contrôles du passe sanitaire dans les bars et restaurants du centre-ville d'Elbeuf. Quinze jours après la mise en place de la mesure, l'heure n'est plus à la souplesse mais à la verbalisation. Une situation qui exaspèrent les quelques verbalisés.

L'amende pour non présentation du passe sanitaire est de 135 euros.

Dans les bars et les restaurants du centre-ville d'Elbeuf, l'heure est au contrôle. Quinze jours après l'instauration du passe sanitaire, les agents de la police nationale d'Elbeuf ont effectué une première tournée de contrôles.

Quelques minutes après le début de l'opération, vient la première verbalisation. Un client est attablé sur la terrasse d'un fast-food en attendant sa commande et les policiers estiment que le motif n'est pas valable. "C'est pas normal. J'attends juste ma commande et je m'en vais, assure le client. Je ne suis pas rentré à l'intérieur. 135 euros d'amende pour ça c'est beaucoup."

"C'est pas facile"

"Les personnes sont assises en terrasse, monsieur, vous êtes responsable. Vous devez vous assurer qu'ils ont leur QR code", explique de son côté un agent de police au patron de l'établissement.

Cette fois-ci, une mise en demeure lui est adressée mais si une nouvelle infraction de ce type est constatée, il devra payer une amende de 1000 euros et risque une fermeture administration de sept jours. "Chaque personne qui vient manger sur place je la contrôle, j'essaye de faire le maximum mais des fois il y a une dizaine de personnes qui arrivent en même temps donc m'occuper de mon travail et de ça en plus c'est pas facile", explique l'homme qui dit faire de son mieux.

"Ils doivent faire la police chez eux"

"Il faut surtout expliquer que les tenanciers sont maîtres chez eux, affirme de son côté le major Noyon, qui dirige les contrôles. Ils doivent faire la police chez eux et expliquer à leurs clients qu'ils doivent avoir le passe sanitaire pour pouvoir consommer sur leur terrasse."

Après une heure de contrôles, les agents de la police nationale d'Elbeuf ont dressé quatre verbalisations de 135 euros pour non présentation du passe sanitaire. Deux gérants d'établissements, sur les six contrôlés, se sont vu adressé une mise en demeure.