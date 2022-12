"C'est peut-être enfin l'année" : à Tours, Juan espère une victoire de l'Argentine en finale du Mondial

C'est le moment que tout le monde attend : la confrontation entre la France et l'Argentine ce dimanche en finale de la coupe du monde de foot au Qatar. Les deux équipes vont tenter de décrocher une 3e étoile. Les Bleus l'attendent depuis quatre petites années seulement alors que les Argentins trépignent depuis 1986 et la victoire face à l'Allemagne. Forcément, la pression monte chez les supporters argentins comme pour Juan, gérant de l'Arbol de Vida, dans le centre-ville de Tours (Indre-et-Loire).

Le maillot sur les épaules "H-24"

Depuis un mois, Juan mange Mondial, dort Mondial. Tous les jours, il porte même le maillot bleu ciel et blanc de son pays l'Argentine "H-24 en ce moment" lance le jeune homme "même pour dormir" confie-t-il, le petit accent argentin dans la voix. "Cela m'apporte du bonheur, ça me rapproche de mon pays, ça fait partie du folklore" explique Juan. Plus la finale contre la France approche, plus le jeune restaurateur est angoissé : "Je supporte pas ! Le temps ne passe pas, c'est très très long".

Il faut dire que la défaite est impossible "sinon c'est la dépression, ça touche vraiment le cœur, on vit pour ça. Si on perd, je vais pleurer seul chez moi". La victoire est donc non négociable. À 31 ans, il n'a jamais vu son équipe remporter le graal : "Je fais partie de cette génération qui a passé trente années sans voir sa sélection gagner et pourquoi pas contre la France ? Il faut y croire ! C'est peut-être enfin l'année" se prend à imaginer Juan qui se souvient de la défaite en finale contre l'Allemagne en 2014. "J'aime beaucoup la France, mais en terme de football les couleurs elles sont claires !" s'amuse-t-il.

Messi, le sauveur ?

Les espoirs de Juan reposent notamment entre les mains de son idole, la légende du football et également septuple Ballon d'or Lionel Messi : "Je pense qu'il a fait beaucoup de choses pour la sélection, c'est le leader. C'est lui qui a mis presque tous les buts, les passes décisives. Pour moi, c'est le meilleur de l'Histoire donc il faut croire qu'il peut faire quelque chose". Mais Messi n'est pas le seul atout, "il y a l'équipe derrière" assure Juan. "En 2018, on attendait qu'il mette des buts et en quatre ans, on voit qu'il y a une équipe dernière et il y a des gens qui vont donner leur cœur pour jouer. Ils ont vraiment envie de gagner, c'est ça qui nous manquait en 2018". L'Albicéleste avait été éliminée par les Bleus en huitièmes de finale (4-3). "Pour bien finir la carrière de Messi, une coupe du monde c'est extraordinaire" conclut Juan qui veut aussi que les Argentins "passionnés de foot" profitent de cette victoire en pleine crise économique dans le pays.

Après son service ce dimanche midi, Juan va fermer boutique pour le match, inviter des amis argentins et regarder le match sur grand écran.

