C'est plus clair ! Les cours à domicile sont autorisés, mais pas forcément les cours de sport

C'est plus clair ! Chaque matin France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la situation sanitaire. Corinne, à Thonon-les-Bains : "Je fais donner des cours de maths à mon fils de 13 ans. Peut-il continuer ses cours à domicile ?"

La réponse est oui. Les prestations de service à domicile sont de nouveau autorisées depuis le 28 novembre entre 6h et 21h . A partir de mardi 15 décembre ce sera jusqu'à 20 heures seulement en raison du couvre-feu annoncé par Jean Castex. Il est donc possible de prendre des cours à domicile pour les enfants, notamment en soutien scolaire. En revanche, attention, c'est beaucoup plus compliqué pour les cours de sport, avec un coach privé par exemple.

La préfecture de Savoie précise que le coaching sportif à domicile est autorisé uniquement pour les publics prioritaires, qui pourraient être accueillis aussi dans les gymnases ou les piscines par exemple. Ils ont des dérogations. Cela concerne notamment les sportifs de haut niveau, ceux qui disposent d’une prescription médicale d'activité physique adaptée ou les personnes handicapées. Pour d'autres situations, il faut attendre les nouvelles directives !