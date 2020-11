C'est plus clair ! Pourquoi certains sportifs ont le droit de s'entraîner dans le gymnase et pas moi ?

Depuis le début du reconfinement, tous les sportifs amateurs l'ont constaté : on ne peut plus pratiquer son activité dans un espace fermé (natation, judo etc.) ou même en plein air (cours d'athlétisme). Et pourtant, il est vrai que certains professionnels ont encore le droit de s'entraîner dans des gymnases, des stades ou des piscines par exemple. Précisément, ces sportifs professionnels peuvent se rendre dans des Etablissements Recevant du Public (ERP) de type X (c'est à dire couvert, comme les les gymnases, les patinoires et les manèges d'équitation par exemple) ou PA (de plein air, comme les stades).

Si on y regarde de plus près, ce n'est pas n'importe quel sportif professionnel qui a droit à cette dérogation. Comme le précise la préfecture de Haute-Savoie, il faut être soit sportif de haut-niveau, soit sportif professionnel soit éducateur sportif.

Qui sont les sportifs concernés ?

Les sportifs de haut niveau concernés par cette mesure dérogatoire sont tous les sportifs relevant des projets de performance fédéraux des fédérations sportives. C'est le cas de Christophe Lemaître à Aix-les-Bains par exemple. Il s’agit ici des sportifs inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, des sportifs espoirs et des collectifs nationaux ainsi que les sportifs qui sont intégrés au projet de performance fédéral défini par chaque fédération et validé par le ministre chargé des sports.

Les sportifs professionnels sont tous ceux disposant d’une rémunération déclarée dans le cadre de leur activité sportive et dont la principale source de revenus provient de leur pratique sportive. Ces revenus peuvent être issus d’un contrat de travail, de partenariat ou de sponsoring ou encore de primes remportées à l’occasion de tournois ou de manifestations sportives.

Les éducateurs sportifs peuvent aussi poursuivre leurs activités pour maintenir leurs capacités physiques et techniques. Ils sont titulaires d’une carte professionnelle et exercent leur activité contre rémunération. L’entraînement individuel des éducateurs sportifs professionnels peut donc s’effectuer dans les équipements sportifs spécialisés.

Les nageurs professionnels ont le droit de continuer les entraînements © Maxppp - Maxppp

Il y a beaucoup de conditions pour que les sportifs puissent s'entraîner

Tout d'abord, pour s'entraîner dans un gymnase ou une piscine par exemple, il faut l’autorisation d’accès délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de l’équipement. La pratique sportive professionnelle peut aussi se dérouler en plein air dans un stade par exemple ou dans l'espace public si la nature du sport l'impose (le ski ou le cyclisme par exemple).

Il faut pratiquer uniquement son sport professionnel et non d’autres activités (pas question pour le nageur d'aller faire des tours de stade).

Ces entraînements individuels sont réservés aux éducateurs sportifs qui enseignent les disciplines sportives suivantes :

ski et ses dérivés

alpinisme

plongée subaquatique

parachutisme

spéléologie

natation et Sécurité aquatique

Tous les autres sports sont soumis à la règle du "1km près de chez soi pendant une heure".