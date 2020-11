Chaque matin France Bleu Pays de Savoie répond à 7h45 à des questions que vous vous posez sur le reconfinement. Ce mardi : l'attestation de déplacement est-elle obligatoire pour les collégiens et lycéens qui se rendent seuls dans leurs établissements ?

C'est plus clair ! Non, l'attestation n'est pas obligatoire pour aller seul au collège ou au lycée

Le cahier de correspondance vaut attestation de déplacement pour les collégiens et lycéens se rendant seuls dans leur établissement.

L'attestation de déplacement est-elle obligatoire pour les collégiens et lycéens qui se rendent seuls dans leurs établissements ou en reviennent ?

La réponse est claire sur le site du ministère de l'Education Nationale, la seule présentation du cahier de correspondance suffit pour justifier du déplacement lorsque l'on est collégien ou lycéen. Ne pas oublier donc de la mettre dans son cartable !

Attestation obligatoire pour les parents ou accompagnateurs

Cette exception est valable uniquement si l'enfant est seul. Pour les parents ou accompagnateurs, l'attestation de déplacement est la règle.

Soit une attestation temporaire (papier ou numérique), téléchargée sur le site du Gouvernement

Elle est remplie par le parent ou le responsable de l’élève. Le motif « déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires » doit être coché et la date et l’heure du déplacement doivent être indiquées.

Soit une attestation permanente à télécharger sur le site du Gouvernement.

Elle est établie par le responsable de l’enfant et doit porter le cachet de l’école ou de l’établissement d’accueil de l’enfant.

