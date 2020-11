C'est plus clair ! Non, la jauge ne sera pas strictement limitée à 8m2 par personne dans les magasins

C'est plus clair ! Chaque matin à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la crise sanitaire. Les magasins rouvrent ce samedi ; la jauge est -elle vraiment limitée à 1 client par m2 de surface ?

C'est une question de de Maria à Albertville :" J'ai entendu le premier ministre dire qu'on pouvait retourner dans les commerces, mais seulement 1 client tous les 8m2... Est-ce-que ça veut dire qu'on ne peut pas y aller en famille par exemple ?"

Effectivement, Jean Castex a précisé ce jeudi les conditions sanitaires de réouverture des commerces dits "non-essentiels" dès ce samedi 28 novembre. Il y a bien une jauge à ne pas dépasser par boutique à savoir : 8m2 par client.

Mais soyons très précis : ça ne prend pas en compte les salariés, qui viennent donc se rajouter aux clients présents. De plus, c'est la surface totale du magasin qui sert de référence, c'est à dire qu'un magasin de 100m2 avec beaucoup d'étals et peu de passage pourra accueillir le même nombre de clients qu'une boutique de la même surface très aérée.

Enfin, il y a une tolérance pour les familles. A savoir, deux parents et un enfant, qui viendraient repérer ensemble les jouets de Noël par exemple, compteront pour une seule personne.

Familles autorisées mais mesures sanitaires renforcées

Plusieurs aménagements sont mis en place pour fluidifier le trafic dans ces boutiques : les magasins auront des dérogations pour ouvrir le dimanche et les horaires d'ouverture sont rallongés pour ceux qui le souhaitent jusqu'à 21h maximum.

Il y a également des mesures sanitaires particulières à respecter : masque obligatoire évidemment, distanciation sociale, gel hydroalcoolique à l'entrée. Mais il n'est pas prévu d'imposer de sens de circulation dans les magasins comme on a pu le voir lors du premier déconfinement.

Les commerces devront aussi « s'engager » pour la qualité de l'air, soit en aérant régulièrement (au moins 30 minutes par jour) , soit avec un système de ventilation efficace qui assure la même aération. Ils doivent également inviter les clients, avec une affichette par exemple, à télécharger l'application Tous AntiCovid et à encourager son activation dès l’entrée dans le magasin.

Ne vous attendez pas non plus à trouver dans les boutiques les classiques espaces de démonstration de jouets ou ceux où on fait vos paquets cadeaux : tous ces lieux doivent être limités ou supprimés, pour éviter les regroupements.

