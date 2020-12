C'est plus clair ! Non, on ne peut pas fractionner ses trois heures de sortie loisirs

C'est plus Clair ! Chaque matin du lundi au vendredi à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la situation sanitaire.

Elisabeth, à Saint-Jorioz : "Je voudrais diviser mes trois heures de sorties autorisées pour faire du sport : un heure de footing le matin et une sortie de deux heures l'après-midi, est-ce possible ? Je dois faire deux attestations ?"

La réponse est très claire : c'est non ! Le déplacement doit se faire en une seule fois. La règle qui prévaut est de limiter les déplacements. C'est donc une seule une sortie "loisirs" d'une durée maximale de trois heures qui est autorisée chaque jour.

A savoir aussi : quand on se déplace pour cette sortie loisirs ou sport, on peut être accompagné, mais seulement des personnes avec lesquelles on est confiné à la même adresse. Pas question de faire une séance de sport, même à moins de six personnes, avec des collègues ou des amis. Les pratiques sportives collectives sont toujours interdites. Les pratiques sportives doivent rester individuelles.