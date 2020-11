C'est plus clair ! Oui, il vous faudra toujours une attestation pour vous déplacer à partir de samedi

C'est plus clair ! Chaque matin à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur le confinement. Ce jeudi le premier ministre détaillera les conditions d'allègement de ce confinement, mais il y a déjà des interrogations comme cette question de Gwendoline en Haute-Savoie : "J'ai compris que samedi les magasins allaient rouvrir. Si je veux ce jour-là changer de département pour faire des achats de Noël est ce que j’ai le droit ?"

Sur le principe oui., les déplacements pour faire ses courses seront autorisés, notamment dans tous les commerces dits "non-essentiels" qui vont rouvrir samedi matin. a préfecture de Haute-Savoie confirme aussi qu'il n'est pas interdit de quitter son département pour faire des achats, si vous habitez très proche de ce département. Mais attention, précision de la préfecture de Savoie : il faudra respecter le rayon de 20 kilomètres autour de son domicile et dans la limite des 3 heures.

Une nouvelle attestation sera bientôt diffusée

Attention également, les pouvoirs publics rappellent qu'il est il indispensable pour effectuer ses achats de Noël ou autre, de privilégier les commerces les plus proches de son lieu de confinement. On sera toujours sous le coup d'un confinement ce samedi, on doit donc limiter ses déplacements et être muni de son attestation. Un nouveau modèle d'attestation est en préparation car celle dont nous disposons aujourd'hui ne sera plus d'actualité.

Les attestations employeurs seront toujours nécessaires pour se déplacer entre son domicile par exemple et son lieu de travail, et il ne sera pas nécessaire de remplir une autre attestation à part. cela est bien précisé en bas du justificatif de déplacement professionnel. Prenez garde à la date de validité inscrite par votre employeur afin d’être en règle. Votre employeur devrait vous transmettre une nouvelle attestation si celle que vous avez actuellement se termine le er décembre.