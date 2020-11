C'est plus clair ! Oui, je peux faire du cheval en période de confinement, sous conditions

On peut faire du cheval à dans le kilomètre autour de chez soi si on est propriétaire de l'animal (illustration)

C'est une question de Marie, à Montagnole :"Ai-je le droit de me promener à cheval en respectant le délai d'une heure et la distance de 1 km ?"

La réponse est oui, sous conditions. On peut monter son cheval et faire une sortie en respectant le délai d'une heure et de un kilomètre si on est propriétaire du cheval et s'il est en pension à notre adresse de confinement. Pas question donc de monter le cheval du voisin, ni d'aller au centre équestre de faire une sortie. La règle est la même que celle qui s'applique aux chiens par exemple, c'est à dire que dans ce cas-là le cheval s'apparente à un animal de compagnie. Il faut donc remplir la bonne case sur l'attestation ("déplacement bref ... animaux de compagnie".)

Il n'est par contre pas possible de faire sortir un cheval d'un centre équestre ou d'une écurie, même en restant dans le périmètre de un kilomètre. Vous pouvez aller au centre équestre, mais seulement pour le nourrir ou le soigner (même si c'est à plus de 1 km).