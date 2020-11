C'est plus clair ! Oui les coiffeurs à domicile peuvent travailler dans certaines situations

C'est plus clair ! Chaque matin à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques concernant le confinement. En attendant les annonces d'Emmanuel Macron, certaines coiffeuses à domicile se demandent si elles peuvent intervenir chez des patientes âgées et dépendantes.

C'est une question de Béatrice en Haute-Savoie : "Je suis coiffeuse à domicile et avant le confinement, je me rendais des une dame très âgée qui ne pouvait pas se déplacer. Est-ce que je peux continuer à le faire sachant que cette personne ne peut vraiment pas se déplacer et reçoit déjà la visite d'une aide à domicile ?"

La plupart des coiffeurs sont totalement fermés dans cette période de confinement et ne peuvent pas non plus travailler à domicile, puisqu'on doit limiter les contacts le plus possible, et notamment à la sphère familiale. La coiffure est considérée comme une prestation de services de "confort" à domicile et doit donc être reportée.

En revanche, dans ce cas très particulier, Béatrice a le droit d'exercer car nous sommes dans le cas d'une personne très âgée, en situation de dépendance probablement, et c'est une exception accordée par la réglementation comme le confirme la préfecture de Haute-Savoie à France Bleu Pays de Savoie.

De la même façon, des soins de coiffure peuvent être autorisés en ehpad.