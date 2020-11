C'est plus clair ! Oui, les déchetteries sont ouvertes pendant le confinement

Les déchetteries sont-elles ouvertes pendant le confinement ?

Lors du premier confinement au printemps dernier, les déchetteries étaient restés fermées au public dans un premier temps, avant de rouvrir progressivement, avec des conditions d'accès assez drastiques. Cette fois, les déchetteries sont bien ouvertes, même si certaines déchetteries proposent des horaires aménagées.

Les collectes assurées

En Pays de Savoie, les déchetteries du Grand Annecy et de Grand Chambéry par exemple n'ont pas modifié leurs horaires mais les agents peuvent vous faire patienter dans votre véhicule à l'entrée si ils estiment qu'il y a trop de monde sur le site.

Pour un déplacement en déchetterie, on rappelle qu'il faut cocher la case "convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public" sur l'attestation de déplacement dérogatoire, et que le masque est bien sûr obligatoire.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer à la déchetterie, les collectes sont également assurées. Vous pouvez donc attendre le jour de la collecte sélective des déchets verts ou des encombrants près de chez vous.

