C'est plus clair ! Oui, on peut participer à des distributions de repas bénévoles dans la rue

Effectivement avec la saison hivernale, il y a beaucoup d'action bénévoles de soutien aux démunis, avec des associations par exemple, comme les Restos du Cœur. Ici, aucune difficulté. L'association vous fournit une attestation confirmant que vous vous déplacez pour elle, que vous soyez employé ou bénévole.

Mais ce dont parle Clémentine ce sont les actions qui se développent de distribution de repas aux sans-abris par des citoyens par exemple. France Bleu Pays de Savoie vous a présenté dernièrement le projet #PourEux à Chambéry, où une chaîne de bénévoles se forme sur les réseaux sociaux pour fabriquer des repas et ensuite aller les apporter directement à ceux qui en ont besoin.

Ici pas d'association qui encadre le projet, pas d'attestation employeur... Mais pourtant, ces actions de distribution de repas sont bien autorisées comme nous le confirment les préfectures de Savoie et de Haute-Savoie.

Sur les attestations dérogatoires de déplacement, il faut cocher la case correspondant à l’assistance aux personnes vulnérables. Si vous vous déplacez en groupe pour livrer ces repas dans la rue, évitez de provoquer un attroupement et d'être plus de six personnes. Evidemment, il faut porter un masque.

De la même façon, si vous participez à un appel aux dons, en récoltant des objets ou de l'argent, là-aussi, il faut éviter de provoquer des regroupements de plus de six personnes, et bien sûr respecter les gestes barrière.