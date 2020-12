C'est plus clair ! Oui, on pourra aller chercher un proche tard le soir à l'aéroport, pendant le couvre-feu

Il est possible d'aller chercher un proche à l'aéroport pendant le couvre-feu, sous conditions

Chaque matin du lundi au vendredi à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la crise sanitaire. certains s'organisent déjà pour des déplacements indispensables en soirée pendant le couvre-feu qui sera appliqué chaque soir à 21 heures à partir du 15 décembre.

Ainsi, Marie-Noëlle a une question très précise : "Mon fils arrive par avion d'Irlande le 16 décembre à 22h40 à l'aéroport de Genève : puis-je aller le chercher en voiture malgré le couvre-feu et puis-je passer la frontière suisse sans problèmes ?"

On peut circuler après le couvre-feu, avec une attestation

Effectivement, à partir du 15 décembre, le confinement (avec ses attestations dérogatoires de sortie) ne sera plus de mise mais un couvre-feu a été annoncé par Emmanuel Macron. Il sera effectif chaque soir, sur tout le territoire, de 21 heures à 6 heures du matin. Avec un voyage en voiture prévu le 16 décembre, Marie-Noëlle semble bloquée. En fait, non, il est possible de circuler pendant le couvre-feu dans ce cas-là, si son fils n'a pas d'autres moyens (comme un bus) pour regagner son domicile depuis l'aéroport de Genève.

Pour cela, il faudra cocher sur la nouvelle attestation de déplacement disponible à ce moment-là la case "motif familial impérieux". Marie-Noëlle doit aussi se munir de tout justificatif qui atteste du retour de son fils, comme une copie de son billet d'avion par exemple.

Concernant le passage de la frontière, il n'y a pas de problème pour passer en Suisse compte tenu de la situation, confirme la préfecture de Haute-Savoie. La circulation entre la France et les pays voisins membres de l'espace Schengen (la Suisse et l'Italie) est toujours possible. La libre circulation des frontaliers est préservée, dans le respect des règles de déplacements dans chaque pays évidement.