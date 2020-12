C'est plus clair ! Chaque matin à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la crise sanitaire. Aujourd'hui : un particulier peut-il faire une livraison de noix à plus de 20 km de chez lui ?

C'est plus clair ! Oui, un particulier peut livrer des denrées périssables, même à plus de 20 km

C'est plus clair ! Chaque matin du lundi au vendredi à 7h45 France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est une question que se pose Jean-Jacques, à La Ravoire (Savoie) : "Je suis un particulier et je dois faire une livraison de noix dans une coopérative située au-delà des 20 km de mon domicile. La livraison est prévue le vendredi 11 décembre, puis-je y aller ? "

Jean-Jacques se pose la question car il n'est pas une entreprise reconnue. Dans ce cas-là il n'y aurait pas de problème, les personnes qui travaillent pour une entreprise, ou en libéral, peuvent circuler avec leur attestation professionnelle.

Dans le cas de Jean-Jacques, la question se pose car il s'agit des noix qu'il produit lui-même, sans être un commerçant. La préfecture de Savoie le confirme : il a le droit de livrer ses noix, même dans cette période de confinement, et même en dépassant les 20 km. Ce déplacement est autorisé car il est lié à la culture potagère, considérée comme un besoin de première nécessité. En plus, c'est un bien périssable. Il faut donc cocher sur l’attestation de déplacement dérogatoire le motif « déplacements pour effectuer des achats de biens, pour des services dont la fourniture est autorisée, pour les retraits de commandes et les livraisons à domicile ».