C'est plus clair ! On peut dépasser les 3 heures de sorties pour ses achats de Noël

C'est plus clair ! Chaque matin du lundi au vendredi à 7h45, France Bleu Pays de Savoie répond à vos questions pratiques sur la situation sanitaire. Aujourd'hui : "Y a-t-il une limite de temps pour faire nos achats de Noël ? "

Absolument pas ! La limite des 3 heures de temps et des 20 km de distance maximum depuis son lieu de confinement ne s'applique qu'aux sorties liées à la promenade ou à l'activité physique. C'est la 6e case de l'attestation, celle des déplacements en plein air. Pour les sorties liées aux achats, comme les cadeaux de Noël par exemple, il n'y a pas de limite dans le temps ni dans l'espace, on peut aller où on veut, même dans d'autres départements sur le papier. Evidemment, il est conseillé d'être responsable et de favoriser les commerces près de chez soi, et pas pendant des heures.