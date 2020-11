C'est plus clair ! On peut passer la frontière suisse, mais sous certaines conditions

On peut passer la frontière suisse comme ici à Bardonnex, sous certaines conditions

C'est une question qui est posée par Monique qui habite en Haute-Savoie : "Puis-je traverser la frontière suisse pour aller ensuite faire des achats dans l'Ain ? "

Théoriquement, c'est possible. Les frontières entre la France et les pays membres de l’Union européenne (comme l'Italie) et de l'espace Schengen (notamment la Suisse) sont ouvertes. La libre circulation des frontaliers est préservée.

Passage de frontières sous conditions

Cependant, quand vous revenez en France, la circulation sur le territoire français ne peut se faire que pour certaines raisons bien précises notamment effectuer des achats de première nécessité. dans les magasins qui sont restés ouverts. Il faut aussi être muni d’une attestation de déplacement dérogatoire dûment remplie. Cette règle s’applique aux français résidents comme au ressortissants européens.

Il est toutefois conseillé, pour effectuer des achats de première nécessité, de privilégier les commerces les plus proches de son lieu de confinement.

Si vous avez réalisé des achats en Suisse, ils peuvent être contrôlés

La préfecture de Savoie est même plus restrictive. Elle précise que le passage de la frontière en Italie ou en Suisse doit se justifier par un motif exceptionnel : travail ou familial. Les achats ne représentent pas un critère d'urgence.

Si vous avez toutefois réalisé des achats en Suisse, la préfecture de Haute-Savoie précise de son côté que les douaniers peuvent les contrôler et estimer si ce sont ou non des achats de première nécessité, tels qu'ils sont inscrits dans la liste des achats de première nécessité en France.

Clairement : n'imaginez pas aller faire du shopping en Suisse où certains cantons (Genève n'est pas concerné) ont gardé leurs magasins ouverts !

A lire : notamment sur ce sujet du passage de la frontière, la préfecture de Haute-Savoie tient à jour une page internet d'informations pratiques. Elle a également mis en place une cellule d'information au public (CIP) dédiée au Covid-19 qui peut être jointe via le standard de la préfecture, au 04 50 33 60 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.