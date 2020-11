C'est plus clair ! Peut-on voyager à l'étranger pendant le confinement ?

Peut-on voyager à l'étranger pendant le confinement ?

Les frontières intérieures à l'espace européen restent ouvertes. On peut donc voyager en théorie partout en Europe mais la règle, comme sur le territoire national, est de limiter les déplacements. Sauf exceptions pour motif familial impérieux ou professionnel, les frontières extérieures à l’Europe sont en revanche fermées.

Dans tous les cas, si vous souhaitez vous rendre à l'étranger, il est indispensable de se renseigner sur les conditions d'entrées dans le pays sur le site du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Tests Covid au retour ?

Avant de s'aventurer dans un voyage à l'étranger, il est également nécessaire de s'informer sur les conditions du retour en France. Depuis le 7 novembre "toute personne arrivant en France en provenance d’un pays extérieur à l’espace européen (États-membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) et à l’exclusion de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Rwanda, de Singapour, de la Corée du Sud, et de la Thaïlande doit présenter un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19" explique le ministère.

Pour celles et ceux ne pouvant justifier à leur arrivée de cet examen négatif, un examen biologique de dépistage virologique sera réalisé à l’arrivée à l’aéroport. Si le résultat est positif, les autorités peuvent imposer une période d’isolement de sept jours.

