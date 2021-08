"C'est plus propre" : des jeunes Castelroussins ramassent des déchets pour financer leur permis scooter

En quelques heures autour du lac des Chevaliers, dix sacs poubelles sont remplis de déchets par cinq jeunes originaires de Châteauroux. Des canettes, des bouteilles, des papiers, des détritus de tous les genres. La prise de conscience opère rapidement chez ces lycéens. "C'est une leçon, on a vu que c'était sale. Si quelqu'un me voit jeter un papier dans la rue, il va croire que je suis mal éduqué", explique Imad. L'un de ses camarades est aussi fier d'avoir participé à cette opération. "Il y a moins de pollution, c'est plus propre, ça fait du bien. Je n'ai pas envie de marcher dans un environnement sale", indique Ibrahim.

C'est aussi pour les futures générations. On n'est pas seuls sur Terre

En échange de ce volontariat, les jeunes vont être aidés pour passer et pour financer le coût de la formation de leur permis AM, nécessaire notamment pour conduire un scooter. "Ce permis, ces jeunes le méritent. Ils l'ont voulu alors que ça serait bien plus facile de faire comme d'autres et de savoir rouler sans en avoir le droit", souligne Brice Tayon, adjoint au maire en charge de la sécurité. Le Pôle Insertion Médiation de Châteauroux participe activement à l'initiative. "Dans ce projet, on est sur de la responsabilité et de l'autonomie. En aucun cas, le jeune verra la couleur de l'argent. Il s'est engagé dans un projet. S'il arrête en cours de route, il n'y a aucun remboursement", indique son président, Sam Abdoullattive.