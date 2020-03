"C'est plus que compliqué" : la galère du confinement sans téléphone en Ardèche

Le confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus dure en France, ce qui nous rend dépendant à la technologie : pour le télétravail, joindre ses proches, pour faire l'école à la maison... Et c'est d'autant plus compliqué pour ceux qui, en Ardèche, alertent depuis des mois sur l'état déplorable du réseau de téléphone et d'internet.

Aline Speranza, par exemple, gère des hébergements insolites dans des cabanes à Saint-Julien-Labrousse. Une entreprise qu'elle est habituée à gérer sans téléphone fixe et sans connexion internet fiable. Mais d'habitude elle va chercher du réseau dans un cafe, ce qui est impossible depuis le confinement.

"C'est plus que compliqué, résume-t-elle. Là, on a la chance qu'il fasse beau donc je monte au dessus d'une cabane pour capter plus ou moins internet et répondre par mail. Mais quand je me sers de mon téléphone comme routeur, je ne peux pas m'en servir comme téléphone. Donc ceux qui m'appellent, je ne peux pas les avoir."

L'Autorité de régulation des communications, l'Arcep, recommande d'utiliser au maximum sa box internet à la maison pour éviter de saturer le réseau mobile.

De quoi agacer encore plus Alain Baraquié, du collectif Orange j'enrage qui se bat justement pour un meilleur réseau filaire en Ardèche.

"Chaque fois que quelqu'un est en panne, pour son téléphone fixe ou pour internet, Orange nous dit qu'il y a le téléphone portable et que ça marche bien. Mais là, on se rend compte en temps de crise que si tout le monde se met à passer par le mobile, il y aura de la saturation", déplore-t-il.

Mais Orange assure que son réseau est fait pour supporter des charges très importantes... comme c'est le cas par exemple les soirs de nouvel an.