C'est près de Nantes qu'un joueur du Loto a remporté 7 millions d'euros

On sait où a été validé le ticket gagnant du tirage du Loto du 6 mars dernier ! C'est au Pellerin, près de Nantes. Le gagnant jouait les mêmes numéros depuis des années.

La constance a fini par payer pour le joueur du Loto de Loire-Atlantique qui a remporté les 7 millions d'euros du tirage du 6 mars dernier ! Il a validé son ticket au Pellerin, au tabac-presse de la rue du Clos grille, dans le bourg. Et il remporte le pactole en jouant les mêmes numéros de d'habitude.

Une combinaison fétiche élaborée en s'appuyant sur des statistiques

Aux anges, il a confié à la Française des jeux qu'il joue au Loto depuis presque 40 ans. Et, il y a quelques années, il a choisi sa combinaison fétiche de numéros en s'appuyant "sur des statistiques et les numéros les plus sortis". C'est-à-dire : 3-11-13-22-30-8.

Nous n'avons pas dormi de la nuit !

Il a découvert qu'il allait devenir multimillionnaire en regardant le tirage en direct à la télévision. "J'étais stupéfait ! Avec mon épouse, n'avons pas dormi de la nuit !".

Quelques sueurs froides

Aussi parce qu'ils ont eu peur de perdre leur précieux ticket ou de se le faire voler avant d'avoir pu le remettre à la Française des jeux. "J'ai changé de cachettes plusieurs fois et j'ai eu quelques sueurs froides", confie-t-il, désormais soulagé.

Le couple souhaite maintenant "faire plaisir à ceux qu'on aime et leur rendre la vie plus belle".