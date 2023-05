"C’est que du bonheur ", un nouveau succès pour la 38ème édition de la marche Nancy-Metz

Les premiers marcheurs sont arrivés au plan d’eau de Metz vers midi et demi, sous les éclaircies. "On a eu beaucoup de chance avec le temps. C’était un tout petit peu couvert le matin mais il faisait très frais. C’était super. On a fait la première partie en courant, puis en marchant. Et puis le soleil à l’arrivée, c’est magnifique", dit Serge à peine essoufflé.

2000 marcheurs se sont donnés rendez-vous pour la 38ème édition de la marche organisée par l’association Nancy Metz à la marche. Deux parcours étaient proposés pour cette traditionnelle marche du 8 mai. Un premier parcours de 66km, au départ de Maxéville, dès 5h du matin et un autre deux fois plus court, au départ de Montauville, près de Pont-à-Mousson.

Certains ont rejoint Metz depuis Nancy en courant mais beaucoup ont usé leurs semelles en marchant. "C’est le dépassement de soi. On n’avait jamais fait une telle distance. Je l’ai fait avec une copine donc c’était aussi un moment de partage et puis tout du long, on a discuté avec les marcheurs, c’était très convivial", dit Camille, avant de passer se restaurer à l'arrivée.

"L’ambiance ? Elle est surtout physique", s’amuse Jean-Louis qui a fait le parcours de 33 km avec un groupe d’amis. "C’est un bon moment mais il faut oublier la douleur. Mais bon, tout va bien. On a déjà oublié puisque maintenant on va vers la bière", dit-il en plaisantant. "C’est que du bonheur", ajoute Michel. "Les bénévoles y sont pour beaucoup. On sent qu’ils ont une énergie débordante. Ça fait du bien, on oublie l’effort", dit-il.