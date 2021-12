"C'est qui le plouc dans l'histoire ?" : les habitants de Craon se défendent d'utiliser la voiture à tout-va

À Craon (Mayenne), la polémique enfle depuis qu'un chargé d'études de la Ville et de la Métropole de Rennes a publié, sur twitter, des photos prises à Craon pour dénoncer l'utilisation qu'il estime abusive de la voiture pour se déplacer. Les Craonnais se défendent.

"Il n'a rien compris à la campagne, c'est qui le plouc dans l'histoire ?", lance Michel, du haut de son vélo électrique. Le mot "plouc" est sur toutes les lèvres depuis plusieurs jours devant la boulangerie Les Douceurs de l'hippodrome dans le centre-ville de Craon, depuis qu'un chargé d'études de la Ville et de la Métropole de Rennes a affiché la boutique et son parking en photo sur Twitter le jour de Noël en dénonçant le fait que les clients venaient en voiture acheter leur pain.

16 kilomètres, on ne peut pas le faire à pied, ni à vélo

Installée depuis six mois, la boulangerie Les Douceurs de l'hippodrome est en effet bien pratique avec son grand parking. Les voitures défilent. "J'habite loin alors je viens en voiture, concède Véronique. Dans mon village il n'y a pas de boulangerie, je fais donc toutes mes courses en voiture. Mais de là à dire que je suis une plouc ! Il n'y a pas qu'à Craon qu'on prend la voiture".

Marie-Christine et Dominique habitent eux à La Chappelle-Craonnaise, à huit kilomètres de Craon, depuis que le dernier bar-restaurant a fermé dans la commune, ils sont contraints de prendre la voiture pour tous leurs achats. "16 kilomètres, on ne peut pas le faire à pied, ni à vélo, s'agace Dominique, et puis avec le temps qu'il fait ici, revenir avec du pain mouillé".

Certains font cinq voire dix kilomètres pour venir, alors ils prennent une dizaine de baguettes et ne passent que deux fois par semaine

"Les clients font attention à moins utiliser leur voiture, confie de son côté la boulangère Priscilla Bertaud. Certains font cinq voire dix kilomètres pour venir, alors ils prennent une dizaine de baguettes et ne passent que deux fois par semaine". Elle reconnait avoir été très agacée par le message du fonctionnaire rennais, "et j'ai dû lui vendre du pain en plus !"

Michel, heureux détenteur d'un vélo électrique a décidé de s'en amuser "moi je ne suis pas un plouc !", mais le retraité est agacé des réflexions de citadins, "il n'a rien compris à la campagne, c'est qui le plouc dans l'histoire ? J'aimerais bien le rencontrer pour lui expliquer les difficultés de se déplacer en milieu rural". Ce sera bientôt chose faite, le président de la communauté de communes du Pays de Craon, Christophe Langouët a invité le fonctionnaire rennais à venir débattre de la mobilité en milieu rural, le Breton a accepté.