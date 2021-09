C'est quoi être maman ou papa "solo" en Côte-d'Or ?

Selon les derniers chiffres officiels, en France une famille sur 4 est "monoparentale", c'est à dire avec un papa seul ou une maman seule pour gérer les enfants. Le phénomène est de plus en plus répandu mais ca ne veut pas dire que la vie des ces personnes est plus facile.

Ce matin vous êtes peut être toute seul ou tout seul pour préparer le petit déjeuner et emmener les enfants à l'école. En France, une famille sur 4 est aujourd'hui une famille monoparentale, c'est à dire avec un papa ou une maman solo. D'ailleurs 8 fois sur 10 c'est une maman.

Ce qui semblait exceptionnel il y a quelques années est aujourd'hui de plus en plus répandu , mais ca ne veut pas dire que la vie des ces personnes est plus facile. Jessica Bathelier est une de ces mamans solo. Elle est aussi avocate à Dijon et s'affiche sur les réseaux sociaux comme Facebook Instagram, LinkedIn pour venir en aide aux mères célibataires, notamment en contribuant au site "Mama Bears solo mais super heros." C'est une question qui lui tient à cœur : "Etre solo, c'est un combat en termes budgétaires, mais aussi en terme d'image c'est en quelque sorte un deuil de la famille parfaite à faire" explique-t-elle. "Moi je suis là pour écouter sans juger , il n y a pas de honte à avoir, et il fait se faire accompagner dés la séparation." Jessica Bathelier s'est spécialisée dans la question de la garde des enfants, et via ses réseaux sociaux prodigue des premiers conseils gratuits. "Je propose aussi des forfaits à 50 euros pour une heure de consultation, accessible à tous."

Avec un seul salaire, pas facile de trouver un logement pour la famille

On trouve dans notre département bon nombre d'associations qui viennent en aide aux parents.. mais il y en a une qui se détache du lot: La Confédération syndicale des Familles de Côte-d'Or vient de créer un service entièrement dévolu aux familles monoparentales. Au sein de cette association Daouda Baldé s'occupe de la question du logement avec les bailleurs sociaux, et c'est lui qui a insisté pour ouvrir cette antenne pour les parents solo "Quand je suis avec les bailleurs sociaux, je constate que 87 % des dossiers concernent des familles monoparentales. On les accompagne, je fais le nécessaire pour qu'elles puissent trouver un logement" assure-t-il. La Confédération syndicale des Familles de Côte-d'Or à son siège dans le quartier Fontaine d'Ouche à Dijon, mais accompagne 250 ménages dans tout le département. Depuis la rentrée, l'association met en place des temps de rencontres pour les parents solos. "Des marches, des cafés pour se retrouver, on espère bien aussi obtenir de la part de la mairie de Dijon un nouveau local qui sera dévolu à l'accueil des papas ou mamans" précise Daouda Baldé

Les membres de la Confédération Syndicale des Familles en Côte-d'Or © Radio France - Olivier Estran

"Le logement est la question la plus aigue" compète Hassan Djama Idleh, le président de cette association, "car quand on est seul, tout repose sur un salaire, on dépend donc beaucoup des logements sociaux. On se retrouve dans des zones où se concentrent déjà beaucoup de problèmes, et la situation ne peut qu'empirer. On aimerait aussi ouvrir un service de crèche ou d'accueil pour les enfants avec des horaires décalés, car bien souvent les mamans solos appartiennent au monde ouvrier. Elles commencent très tôt ou terminent tard, il faut une solution pour cela."

"Quand les gens viennent chez nous, on leur laisse le temps de se poser, de parler, car il y a souvent beaucoup de choses en même temps. Etre solo conduit souvent a se trouver isolé, même de manière affective. Et puis, on se sent jugés par les gens autour."

Ma situation je l'accepte parfaitement" -Lily maman solo

La situation n'est pas la même d'un parent à l'autre ou selon les quartiers. Dans le parc Darcy, en centre ville de Dijon on rencontre Lily une jeune maman dijonnaise qui accompagne sa petite fille au bac à sable : "Etre solo, ça s'est fait comme ça, mais je n'ai pas de regrets, je l'accepte très bien, moi on a voulu m'accompagner de force, m'infantiliser alors que finalement le quotidien d'être maman est un plaisir en soi. Tous les accompagnements qu'on a voulu m'imposer sont plus lourds à gérer que la vie quotidienne. Il faut aussi que les hommes changent de regard, ils croient qu'une femme seule ne peut pas s'en sortir et qu'il faut la sauver. Moi je suis une maman comblée et très heureuse."

Ce témoignage qui n'a rien d'un cas isolé ne doit pas cacher la réalité de la situation des parents solos. Selon l'étude de l'INSEE dans 82% des cas, la mère élève seule ses enfants. Trois quarts d'entre elles travaillent, mais seules 29 % sont propriétaires. 37% d'entre elles vivent en HLM, contre 16% pour la famille traditionnelle. Une plus grande partie d'entre elles logent par ailleurs dans un logement surpeuplé.