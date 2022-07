C'est reparti pour la Caravane du sport des Alpes-Maritimes

La tournée 2022 de la caravane du sport reprend la route. Pour la 21ème édition, cette manifestation organisée par le Comité Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes et par le département sillonnera les routes de la Côte d'Azur. 21 communes l'accueilleront jusqu'au 14 aout. Destinée aux enfants de 4 à 14 ans, elle permet d'initier les petits azuréens à différents sports et parfois faire naitre des vocations. Pour le Comité Olympique et Sportif, cette tournée estivale est aussi l'occasion de parler des valeurs du sport et de l'importance d'y rajouter la notion de laïcité. C'est du reste le thème générique de cette année. Retrouvez toutes les étapes et les pré-inscriptions de cette Caravane du Sport ici.