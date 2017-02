C'est reparti pour la location de vélos chez Vel'nature au Mans

Vel'nature vient de rouvrir son parc de location de vélos. L'association gère aussi un chantier d'insertion avec 14 personnes qui réparent des vélos.

Un vélo à 7 places

Des vélos chez Vel'nature au Mans à l'arche de la nature, il y en a pour tout le monde. Des grands, des petits, pour les enfants et les adultes. "Nous avons plusieurs types de vélos, des VTT, VTC", nous dit Delphine Gérard, l'une des encadrante technique de l'association. "On a aussi des vélos familles comme tout ce qui est du type vélo remorque et aussi des tandems. Il y a aussi des vélos bi-porteur, tri-porteur, on a aussi un vélo à sept places. Il s'appelle le Vel'tram. C'est un vélo très marrant, très ludique. Les sept personnes s'installent autour du vélo, c'est un vélo en forme de cercle et on avance comme si on conduisait une voiture et c'est vraiment très sympa. On loue les vélos à l'heure, en demi-journée, ou à la journée mais pas à la semaine". Les prix de location commencent à 3 euros de l'heure pour un VTT.

Le Vel'tram, vélo à sept places © Radio France - Christelle Caillot

Un chantier d'insertion

Vel'nature rouvre donc son parc de location de vélos , mais il faut savoir que l'association, c'est aussi un chantier d'insertion avec un atelier. 14 personnes ont des contrats de 7 à 24 mois et réparent tout au long de l'année des vélos. Le client vient faire un devis et toutes les réparations sont possibles comme dans un "vrai" magasin.En revanche, l'association ne répare pas les vélos électriques. Kadir est l'un des jeunes en chantier d'insertion : "dans l'atelier, on apprend beaucoup de choses parce que l'on est polyvalent, et c'est vraiment très très intéressant. Là par exemple, ce vélo bleu ciel, c'est un client qui nous l'a apporté. il avait des problèmes de freins et de changement de vitesse et on a tout réparé. Le client va pouvoir repartir avec son vélo".