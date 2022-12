"C'est toujours vous qui gagnez" : dans le plus Anglais des bars de Dordogne, on prend la défaite avec flegme

Les "Come on, England !" ont beau résonner dans le bar bondé aux vitres embuées par le stress, Harry Kane manque son second pénalty. Les "Justice for Harry" tonnaient déjà dans le bar depuis qu'une faute dans la surface n'avait pas été sifflée en première période, pas de doute, nous sommes dans le plus anglais des bars de Dordogne. Ce samedi 10 décembre, la France affronte l'Angleterre, et c'est à Abjat-sur-Bandiat qu'il fallait vivre le match.

ⓘ Publicité

Un petit jeu ? Tentez de distinguer les supporters français des supporters anglais. Un indice : l'arbitre vient de siffler la fin du match © Radio France - Marc Bertrand

Entre deux pintes de Guiness, Jim n'y tient plus. Il a déjà raté deux buts parce qu'il était parti aux toilettes, "take a leak", dit-on ici. Coup de sifflet final, défaite plus amère que la bière noire made in Britain, il écarte les bras de guerre lasse : "C'est toujours vous qui gagnez, j'en ai marre", rigole-t-il dans son plus bel accent british. Français et Anglais font la fête, après tout, ici c'est "L'Entente cordiale".

loading

Stef a envoyé un message prémonitoire à sa mère au début du match... papa anglais, maman française, mais il a choisi son camp. © Radio France - M. B.