"C'est toutes les nuits" : les Diois excédés par les nuisances sonores de touristes fêtards

C'est l'été de trop pour les habitants de Die, dans la Drôme. Cette année encore, ils ont droit aux défilés nocturnes de touristes étrangers qui font les allers-retours entre les campings alentours et les bars de la ville. Les riverains s'organisent sur les réseaux sociaux et lancent une pétition.

Chaque nuit d'été, le scénario se répète sous le balcon de Karine Colle, habitante de Die. Sa maison longe la départementale 238, empruntée tous les soirs par des touristes fêtards. "De 1h à 1h30, on a une masse de Hollandais, de jeunes mineurs, qui remontent d'un débit de boisson qui doit rester ouvert et ils descendent le long de la déviation vers le camping." La Dioise parle même de meute : entre trente et quarante jeunes campeurs qui défilent, alcoolisés, bruyants, et adoptent des comportements dangereux. "Certains se couchent au milieu de la route", affirme-t-elle. Ses voisins racontent les jets de bouteille, les hurlements, les tambourinages... "Un enfer", résume Najet El-Hayani, habitante de la commune.

Pétition lancée

Individuellement, certains Diois comme Karine Colle ont porté plainte ou tenté d'alerter la mairie. Elle veut aller plus loin aujourd'hui. Après un post sur les réseaux sociaux, elle s'est rendue compte qu'elle était loin d'être seule. Elle a donc rédigé une pétition, dans l'espoir une nouvelle fois de faire bouger les choses. Parmi les signataires, il y a Najet El-Hanayi. La mère de famille aimerait voir des contrôles de gendarmerie renforcés, la nuit. "On dirait que les touristes ont des passe-droits", déplore Karine Colle.

Des propos qui choquent le premier adjoint au maire, Jean-Pierre Bertrand. "Ce n'est pas le tourisme que nous voulons", réfute l'élu. Il évoque la création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, et admet que la situation est délicate. "Ce sont des bandes relativement nombreuses et alcoolisées, mais nous sommes très attentifs. En s'y prenant tous ensemble, en essayant de travailler avec les gérants de camping, la gendarmerie et la police municipale, on peut essayer de minimiser les débordements."

Une opération de prévention dans les campings a été faite la semaine dernière, mais les gérants estiment que ce qui se passe à l'extérieur de leur établissement n'est pas de leur responsabilité.