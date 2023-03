"C'est très demandé ! ", bientôt de nouveaux logements sur une ancienne friche industrielle à Kingersheim

Bientôt des changements à l'entrée de Kingersheim près de Mulhouse : 170 nouveaux logements, une résidence pour séniors et 26 logements logements sociaux. Il y aura aussi des commerces de proximité qui vont aussi être construits sur l'ancienne friche industrielle Améco.

ⓘ Publicité

Des logements sur l'équivalent de 7 terrains de football

Avant, le site accueillait des activités liées à l'industrie textile. Il est étendu sur 4,5 hectares, c'est l'équivalent de 7 terrains de football. Les premiers coups de pelle ont débuté début mars. Il faut avant tout raser tous les bâtiments.

Les bâtiments vont-être déconstruits © Radio France - Guillaume Chhum

Il y a 14.000 mètres carrés à démolir. Une partie des matériaux issus de la déconstruction serviront comme sous-couche de voirie. 'L'idée, c'est de tout faire sur place pour ne rien perdre. il faut éviter de polluer en multipliant les transports," explique Patrick Gaidellla, le directeur travaux chez Batichoc Démolition, entreprise chargée des travaux.

Favoriser la biodiversité et l'environnement

Le bois récupéré sur place sera aussi broyé, il servira à alimenter les chaufferies. L'accent est mis sur la préservation de l'environnement.

Des logements vont bientôt sortir de terre - Terre et développement

"Ce n'est pas qu'une dépollution . On va rouvrir les berges du cours d'eau du Dollerbaechlein. Ce qui nous permettra d'avoir une qualité de vie pour nos habitants au sein du site, tout en préservant la biodiversité. Nous allons aussi créer des refuges pour le lézard des murailles, pour favoriser sa préservation," souligne Pierre Aubert, le directeur général de Terre et Développement, une entreprise d'aménagement foncier de l'agglomération de Mulhouse.

Kingersheim commune très prisée pour le logement

Le site était à l'abandon depuis une quarantaine d'années, ce sera un nouveau lieu de vie à l'horizon 2025/2026. Il répond aussi à une demande importante de logements sur l'agglomération de Mulhouse. Le coût est de plusieurs dizaines de millions d'euros.

" Kingersheim est une commune très demandée. Nous avons de la demande d'habitat locatif et d'habitat individuel. On a beaucoup de gens qui recherchent des terrains pour construire. Les résidences séniors c'est aussi très demandé. Il y a un besoin et une forme d'attractivité importante," précise le maire de Kingersheim, Laurent Riche.