"C'est vraiment pervers" : face aux réseaux sociaux, l'inquiétude des jeunes à Toulouse et ailleurs

Le drame d'Argenteuil et la mort d'une adolescente de 14 ans victime de cyber-harcèlement met de nouveau en lumière le rôle parfois néfaste des réseaux sociaux. Plusieurs associations militent aujourd'hui pour une prévention accrue chez les plus jeunes.

Après la mort d'Alisha, cette adolescente de 14 ans battue par deux élèves de sa classe à Argenteuil, lundi 8 mars, la question du harcèlement scolaire revient dans les débats. La jeune fille retrouvée noyée dans la Seine était en effet victime de menaces de mort, mais aussi d'injures de la part d'autres élèves.

C'est vraiment très pervers"

La jeune Alisha n'est pas un cas isolé. Le cyber-harcèlement est un phénomène et un problème de plus en plus récurrent chez les collégiens et les lycéens, parfois-même au sein de l'établissement scolaire. "C'est très pervers les réseaux sociaux" assure Marie, une jeune Toulousaine. "Il faut vraiment faire attention à nos relations et à nos publications, les messages inquiétants et menaçants, ça arrive vite".

Au collège ou au lycée, beaucoup de jeunes Toulousains l'assurent, les menaces et les rumeurs vont encore plus vite sur les réseaux sociaux. Des amis qui reçoivent des petites moqueries, puis des menaces, le tout à une échelle décuplée sur des plateformes comme Snapchat... La situation peut vite dégénérer.

Vient aussi le problème de la "double peine" selon les associations de lutte contre le cyber-harcèlement. De nombreux jeunes ont en effet du mal à se confier à leurs parents, "pas envie de leur faire peur" selon Paloma, lycéenne à Toulouse. "On n'a pas envie qu'ils pensent que ça se passe mal pour nous, c'est aussi quelque chose de très pudique".

Chez les plus jeunes

Dans la région toulousaine et plus largement en Occitanie, des associations comme Icare luttent au quotidien contre ce cyber-harcèlement scolaire. Le problème touche désormais aussi les plus jeunes, "dès l'âge de 10 ans" selon Pierre Khattou, membre de l'association. Autre face du problème, les parents ne sont souvent pas bien formés pour répondre à ce phénomène, "l'émotion prend vite le dessus et cela peut parfois complètement dégénérer et donner lieu à des règlements de compte". Ce qui ne fait qu'empirer la situation.

Les associations comme Icare militent aujourd'hui pour un renforcement des activités de prévention dans les établissements scolaires, et cela dès l'école primaire.