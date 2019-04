"C'est très sale, il faut agir" : à Cherbourg des riverains se mobilisent pour nettoyer le quai Lawton Collins

Cherbourg, France

Les riverains du quai Lawton Collins prennent soin de leur quartier. Ce samedi 27 avril après-midi une vingtaine d'entre eux ont participé à une grande opération de nettoyage et de ramassage de déchets initiée par le conseil de quartier Val de Saire.

Sacs poubelles et gants en plastique à la main, ils ont marché sur le quai pendant deux heures pour tenter d'enlever les nombreux mégots de cigarettes, emballages en plastique ou canettes qui étaient là, afin de rendre un peu plus attractif ce quai cherbourgeois.

Une vingtaine de personnes sont venues nettoyer le quai Lawton Collins cet après-midi à Cherbourg #Cherbourg@CherbourgEnCotpic.twitter.com/kLXWWzkkfQ — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) April 27, 2019

Parmi les participants, des habitants de toujours mais aussi quelques jeunes pour qui cette opération était indispensable. Marc Henri et son ami ont entendu parler de l'opération grâce à une affiche dans la rue. Mais cet ingénieur de 33 ans ne s'attendait pas à trouver autant de déchets. "Je suis un peu dépité et très choqué du nombre impressionnant de mégots ! J'ai remarqué l'état lamentable de ce quai mais avec de la bonne volonté on peut réussir à faire quelque chose", espère le jeune homme.

"ça ne donne pas une bonne image de la ville"

Une situation que déplore également un autre riverain. "Si on ne le fait pas, personne ne le fera. Les gens jettent et ne font pas attention, c'est sale il faut agir, ça ne donne pas une bonne image de la ville."

Finalement une quinzaine de gros sacs poubelles ont été remplis en moins de deux heures, mais il y a encore beaucoup à faire.

Les futurs aménagement du quai Lawton Collins dans tous les esprits

Cette opération était également l'occasion de parler des futurs aménagements du quai. Sébastien Fagnen le maire délégué de Cherbourg-Octeville avait fait le déplacement et dit prendre très à cœur l'aménagement de ce quai.

"L'étude de programmation urbaine est toujours en cours et elle s'achèvera d'ici la fin de l'année 2019" explique-t-il. Pour ce qui est des aménagements à venir il dit imaginer "un lieu de balade mais aussi des cafés, des restaurants et un peu d'habitat" mais "il ne faut pas gâcher et cacher le paysage".

Une chose est sûre, il faudra attendre encore plusieurs années avant de voir des constructions sortir de terre sur le quai Lawton Collins.