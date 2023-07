"C'est trop beau" : le nombre de colonies de vacances en forte hausse cet été en Haute-Saône

Autour de la table du petit déjeuner, les 23 adolescents de cette colonie de vacances ont des cernes sous les yeux. Ils sont installés dans un camping à la ferme à Gourgeon, près de Combeaufontaine. "C'est sympa, on est au contact de la nature et éloignés de la vie classique. Il y a beaucoup de verdure", commente Basile, une tartine à la main. "Les paysages sont trop beaux", continue Jeanne, juste à côté. Agés de 14 à 17 ans, ils participent entre le 14 et le 30 juillet à un séjour organisé par le Mouvement rural de Jeunesse chrétienne de Lorraine.

C'est la première fois que cette association s'installe en Haute-Saône. Le choix a été fait car il existe une antenne dans le département : "C'est grâce au réseau, parce qu'on connait des personnes ici, explique Justine Matte, la directrice de la colonie. C'est plus facile et rassurant pour nous de venir dans un endroit comme celui-ci, surtout que c'est la première colonie que je dirige." En plus de Gourgeon, le groupe a aussi passé quelques jours à Port-sur-Saône, Jussey et Vesoul.

Justine Matte est la directrice d'une colonie de vacances venant de Lorraine. © Radio France - Raphaël Aubry

Une attractivité du département

Le Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES), rattaché à la préfecture, a recensé 26 colonies venant de l'extérieur prévues en juillet et août en Haute-Saône. Il y en avait une dizaine l'an dernier : "Je suis vraiment surprise. je n'ai pas d'explications précises, explique Martine Raguin, conseillère d'éducation au SDJES. Je pense qu'il y a une attractivité autour du calme, de la pratique de la randonnée et de la baignade. C'est positif, il y a un lien qui se créé entre eux et nous."

Dans le département, des colonies de vacances sont également organisées cet été à Essertenne-et-Cecey, Renaucourt ou encore Rioz.