"C'est ubuesque" : les auto-écoles sarthoises en colère de devoir ouvrir sans pouvoir faire cours

"Aujourd'hui on est dans une situation ubuesque", s'énerve Richard Zimmer : "D'un côté les candidats ont le droit de passer le permis de conduire, mais ils n'ont pas le droit de se former. Les auto-écoles sont ouvertes, mais ne peuvent pas faire cours", explique le président en Sarthe et vice-président national du CNPA-ER, le Conseil National des Professions de l'Automobile – Education Routière.

Certains candidats ne passent déjà plus l'examen, faute de cours

Le décret encadrant les ouvertures et fermetures de commerces pour le reconfinement leur interdit en effet de donner des leçons de conduite. "Je n'ai pas pu faire la dernière heure prévue lundi", se désole Arthur, candidat au permis au centre d'examen du Mans ce mardi. Lui a eu de la chance : il a ses 20 heures de cours obligatoires pour passer l'examen.

Est-ce que vous allez au baccalauréat sans avoir pu aller en cours ?

"Mais j'ai des candidats que je n'ai pas pu présenter aujourd'hui parce qu'ils n'avaient que 18 heures et devaient faire les deux dernières en début de semaine", explique Emmanuelle Zimmer, de l'auto-école de Pontlieue, au Mans. "Et imaginez si on doit présenter dans deux semaines des candidats qui n'auront pas pu s'exercer pendant 15 jours avant l'examen ?"

Une manifestation en Sarthe en fin de semaine "si rien ne bouge"

"Il faut que le gouvernement éclaircisse la situation", demande Richard Zimmer. "Ou vous avez une fermeture administrative totale, où on pourrait bénéficier en tant qu'auto-écoles des aides de l'état, ou on ouvre totalement. On attend ce mercredi midi pour voir si le gouvernement bouge et éclaircit son décret, sinon, on fera une action". En l'occurence, une manifestation des auto-écoles de la Sarthe, qui pourrait avoir lieu en fin de semaine si le gouvernement ne modifie pas sa copie.