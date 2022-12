"C'est un achat de la peur" : face aux menaces de coupures, la ruée vers les groupes électrogènes en Moselle

Y aura-t-il vraiment des coupures d'électricité cet hiver ? Depuis plusieurs semaines, le gestionnaire RTE annonce des risques "élevés" de tension sur le réseau électrique français au mois de janvier, à cause de la guerre en Ukraine et de l'arrêt d' un tiers des réacteurs nucléaires en France. Un porte-parole d'Enedis a même reconnu, lundi 5 décembre, que ces coupures pourraient toucher des personnes hospitalisées à domicile ou sous respirateur. Dans la foulée, Emmanuel Macron a fustigé les "scénarios" de la peur. Bref, difficile d'y voir clair. Et même si RTE assure que ce n'est "pas certain qu'on ait vraiment besoin de coupures", l'angoisse du "black-out" gagne certains Mosellans.

ⓘ Publicité

Conséquence : la vente des groupes électrogènes dans les magasins de bricolage est en forte hausse. "C'est un achat de la peur", explique Charles-Henry Lahr, chef de secteur technique au Castorama de Terville. Depuis quelques semaines, la vente de ces produits a été multipliée par 2,5 dans son magasin. "Jusqu'à présent, on vendait une dizaine de groupes électrogènes par mois", explique-t-il. "Et là, on est passés à 25 par mois ! Aujourd'hui, j'en ai mis dix en tête de gondole, et il ne m'en reste plus..."

Une clientèle "plutôt senior"

Le public demandeur de ces groupes électrogènes a aussi évolué. "D'habitude, on les vendait surtout à des artisans, des propriétaires de camping-car, des pêcheurs... Mais là, on est passés sur une clientèle plutôt senior", détaille Charles-Henry Lahr. "Ils ont très très peur des coupures d'électricité. En fait, ils ont souvent des appareils pour respirer la nuit, c'est pour ça qu'ils veulent en acheter. Ou bien ils ont aussi vraiment peur de perdre leur congélateur. C'est une vraie recherche d'indépendance, les gens ne s'en cachent pas." Pour l'instant, l'enseigne ne rencontre pas de problèmes d'approvisionnement. "On a anticipé depuis cet été", sourit le chef de secteur.