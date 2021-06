"C'est un calvaire pour les saisonniers de trouver un logement" témoigne un restaurateur d'Anglet

Jacques Morisson Tansini a placardé son annonce en grand, sur les vitres du restaurant qu'il dirige à la chambre d'Amour à Anglet. "Recherche serveur". Alors que les établissements recevant du public pourront revenir à 100% de leur capacité d'accueil ce mercredi, les difficultés de recrutement sont toujours là. "Actuellement, il me manque huit personnes pour compléter mon équipe entière, et ça arrive au compte gouttes : j'ai un CV qui tombe toutes les deux semaines. Désormais, on laisse la chance à des novices, on prend maintenant un peu ce qui vient pour compléter nos équipes."

Le casse-tête du logement

Il y a encore quelques semaines, Emmanuel Macron évoquait 110 000 offres d'emplois qui restaient à pourvoir dans la restauration. "C'est un problème au niveau national", concède Jacques Morisson Tansini. "Les difficultés que rencontrent les employeurs sont liées dans un premier temps, et je peux le concevoir, à la reconversion professionnelle de certains salariés du secteur hôtelier qui, en tant que saisonnier, se sont retrouvés sans saison d'hiver cette année. Donc, un manque à gagner énorme. Mais pour moi, le réel problème surtout dans notre région, ce sont les difficultés de logement. Comme on le sait, on a un attrait touristique énorme. Donc les propriétaires préfèrent louer à la semaine. Conséquence pour les saisonniers : pour se loger, pour venir faire quatre mois de saison ici, au Pays basque, c'est un calvaire pour eux de trouver un logement et de ce fait, de grosses difficultés pour nous pour recruter du personnel."