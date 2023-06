"C'est un coup de massue" : à Laval, un étudiant perd son travail au MacDonald brûlé lors des émeutes

À Laval, au quartier Saint-Nicolas, l'assureur Thelem, le caviste des Bozées ainsi que le Conforama ont été saccagés et pillés. Le Mac Do a quant à lui été brulé, il est actuellement calciné. Des dizaines d'employés se sont alors retrouvés sans emplois du jour au lendemain. C'est le cas de Yaouan, 18 ans, il était en CDI depuis cinq mois dans ce fastfood.

"C'est un coup de massue"

Ayant commencé un BTS à Laval qui ne lui a pas plus, Yaouan a quitté le cursus scolaire pour travailler à Mac Do, avant de reprendre les études à la rentrée 2024. Depuis fin janvier, il s'épanouissait en tant qu'équipier polyvalent, c'était un bon moyen pour lui "d'épargner un peu d'argent", confie-t-il.

" Je comptais continuer à travailler le mois de juillet pour me mettre un peu de sous de côté pour l'année prochaine et là, du coup, ça ne va pas être possible. C'est un peu un coup de massue pour moi, mais surtout pour les autres qui, eux, comptaient faire ce travail encore très longtemps. "

Il poursuit :"Certains y travaillaient depuis plus de sept ans, donc c'est compliqué pour eux aussi. Ce sont des pères, des mères de famille, qui travaillaient pour payer leur logement, leur essence, tout ça. C'est vrai que c'est plus important pour eux, que pour, moi, étudiant, qui travaille pour se payer ses sorties."

Quelle suite pour ces employés ?

Selon ce jeune lavallois, une réunion au deuxième Mac Do de Laval aurait eu lieu vendredi matin pour donner des perspectives aux employés.

"Ils nous ont tous convoqué, les manageurs, les équipiers, pour nous proposer individuellement ce qu'il était possible de faire à présent. Avant tout, on nous a d'abord expliqué ce qu'il s'était passé. On était une trentaine. On a ensuite tous été pris au cas par cas."

Le jeune homme raconte alors qu'il y avait de 3 choix possible :

"Soit on nous répartissait dans d'autres McDo, soit on se mettait au chômage technique, payé à 70 % du salaire, soit on démissionnait.* Personnellement, j'ai donné ma lettre de démission parce que c'était prévu que je le fasse pendant le mois de juillet. Donc, je dois rendre mes affaires cette semaine et ça se termine comme ça*", conclut-il.

Selon Yaouan, lors de cette réunion, il aurait été annoncé que le Mac Do nécessiterait au minimum entre 10 et 12 mois avant d'être totalement reconstruit.