"C'est un coup de massue" : les salariés d'Eaton à Serres-Castet en grève contre la délocalisation

Une grande pancarte "En grève" et des drapeaux rouges attirent le regard sur la route de l'aéroport de Pau. Eaton, un fournisseur d’équipements pour l’aéronautique entend fermer le site béarnais de Serres-Castet afin de délocaliser son activité en Inde et au Mexique. C'est 47 emplois en tout qui sont menacés. Face à cela, la quasi totalité des salariés sont en grève depuis le 4 janvier.

"C'est un véritable coup de massue" s'étrangle Emmanuel, salarié d'Eaton depuis 23 ans. " Au regard de tout ce qu'on a pu faire, et tout ce qu'on a pu démontrer, c'est un véritable coup de poignard dans le dos". A plus de 50 ans, il s'inquiète de ses possibilités de retrouver du travail par la suite. "Pour moi je vous cache pas que ça va être difficile." Une situation partagée par beaucoup puisque la moyenne d'âge des salariés est de 47 ans.

Les salariés d'Eaton sont en grève © Radio France - Manon Meyer

Quelques personnalités politiques sont venues apporter leur soutien aux grévistes. Parmi eux, il y avait Isabelle Larrouy, conseillère régionale communiste de Nouvelle Aquitaine. Et Olivier Dartigolles, conseiller municipal communiste de Pau. "Il y a une très belle productivité ici - pourquoi se priver de ce savoir faire pour délocaliser en Inde et au Mexique ? Et puis il y a aussi une aberration écologique. Les pièces d'aéronautiques produites ici servent un bassin d'emploi à 150 km à la ronde. Ces mêmes pièces vont être produites en Inde et au Mexique puis revenir. C'est dingue ! On est dans une aberration uniquement pour servir les actionnaires" s'indigne-t-il.