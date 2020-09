"C'est un crève-coeur", la Fête de la viande maintenue mais sans public à Evron

C'est une déception pour les habitants d'Evron, la traditonnelle Fête de la viande est maintenue, mais elle est interdite au public cette année. L'événement se tient donc seulement entre professionnels sur une journée ce vendredi 4 septembre. 300 éleveurs au lieu des 2000 habituels sont attendus, et aucun visiteur en raison de la crise sanitaire.

"C'est un crève-coeur, soupie le maire Joël Ballandraud, la Fête de la viande ce sont près de 5000 personnes qui débarquent à Evron. Nous invitons les comités de jumelages, il y a des anglais, des polonais, des ivoiriens, La Fête de la viande ce sont près de 5000 personnes qui débaqerquent à Evron, c'est une grande fête !".

La braderie qui accompagne d'ordinaire la foire est elle annulée, tout comme les spectacles et la soirée des anciens au sein même de la Foire. "Mais l'important c'est de maintenir la foire professionnelle, assure le Maire, elle est très importante pour les producteurs de notre région et surtout primordiale pour le secteur, on vient de la France entière et même de Belgique pour y assister et négocier".

Des règles sanitaires strictes

Le port du masque est obligatoire dans l'ensemble de la foire, il n'y aura pas de distribution de repas n'y même de tables pour s'installer manger, la buvette est bien là mais il sera impossible de rester y prendre sa consommation.