"C'est un peu notre grand-mère à tous": au musée Victoria à Hyères, le jubilé d'Elizabeth II est très attendu

Avec fanfares et fêtes, les Britanniques se préparent à célébrer dès jeudi les 70 ans de règne record de la reine Elizabeth II, moment historique pour une monarque immensément populaire mais de plus en plus absente pour raisons de santé. Jamais aucun souverain britannique n'a régné aussi longtemps qu'Elizabeth II, montée sur le trône le 6 février 1952 à 25 ans.

Les célébrations commenceront jeudi par la traditionnelle parade militaire annuelle du Salut aux couleurs, que la reine de 96 ans inspectait jadis à cheval, suivie d'un survol aérien. La famille royale, limitée aux seuls membres qui ont des fonctions officielles et leurs enfants, doit alors apparaître au balcon de Buckingham Palace autour de la souveraine, un moment très attendu.

"C'est un événement mondial, c'est le plus grand souverain du monde"

En Grande-Bretagne, c'est évidemment un moment très important qui passionne des millions de personnes. Chez nous, c'est incontestablement moins le cas, sauf pour certains Français. Notamment Henri Fabre Bartalli, propriétaire du Château de la Clapière et collectionneur du musée de la reine Victoria à Hyères, dans le Var. Parlez lui de la reine Elizabeth et vous verrez des étoiles dans ses yeux.

Il ne peut pas se rendre sur place à cause de son activité professionnelle mais compte bien être devant sa télé. "C'est un événement mondial, c'est le plus grand souverain du monde." Henri lui voue une admiration sans faille. "C'est une femme extraordinaire, c'est un monument. Elle a un charisme de folie, elle peut vous glacer le sang comme elle peut vous détendre d'un coup. Regardez tout ce qui est arrivé dans sa vie, elle a toujours été là, toujours tenu bon, elle est vraiment incroyable. C'est un peu notre grand-mère à tous."

Présent en 1977 pour son jubilé d'argent

Il faut dire que le collectionneur a un lien particulier avec la reine Elizabeth II. Tout d'abord, il était à Birmingham en 1977 pour son jubilé d'argent. "C'était vraiment un moment magique et c'est là que j'ai vu que le peuple britannique était vraiment complètement en admiration devant leur reine. La reine, c'était un dieu vivant." Henri Fabre Bartalli a même participé au diner donné pour l'occasion. "J'ai eu la chance d'être invité à manger pour ce jubilé, il faut imaginer que pour moi ça a été beaucoup de stress à l'époque."

Un jour mémorable... pour plusieurs raisons. "Je me suis bien habillé, petit costume bleu, la belle cravate. Il y avait de l'agneau en sauce, je me rappelle de ça. Je tremblais tellement avec ma fourchette que bien entendu, un bout d'agneau est tombé dans la sauce. J'ai fait la vraie 'bougnette' provençale sur ma cravate et j'ai dit 'Mon dieu, pourvu que la reine ne m'adresse pas la parole'. J'ai fini mon diner avec la veste bien fermée pour pas que la reine me voit. Cela s'est bien passé, elle n'a rien vu. En anglais quand on dit God save the queen, moi je dis God save my tie, ma cravate.... C'est vrai que c'est un moment marrant de l'époque."

Des lettres échangées chaque année avec Buckingham

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec Buckingham, ils s'écrivent régulièrement. "C'est son secrétariat. 'La reine m'a chargé de vous remercier et de vous féliciter, la reine est très touchée par ce que vous faites.' Je reçois des petits mots d'elle tous les ans et tous les ans ça me fait plaisir. Quand je reçois une lettre de Buckingham Palace, je suis le plus content." Dernière lettre en date il y a quelques jours, Henri lui a écrit pour la féliciter.

D'ailleurs, le propriétaire du Château de la Clapière, aimerait beaucoup avoir un retour de la reine, comme il y a dix ans. "Pour le 60ème anniversaire de son jubilé, le dernier jubilé, elle nous a envoyé un petit mot de remerciement pour tout ce que l'on a fait au château de la Clapière pour elle et le musée sur la reine Victoria. Donc j'espère et je lui ai demandé si je pouvais avoir la même chose pour ce jubilé. Cela me ferait plaisir. Un petit mot de reconnaissance du plus grand souverain au monde, c'est comme si on vous remettait une médaille. Quand on est plein de passion et que l'on passe beaucoup de temps de sa vie à mettre en avant les personnages de cette famille qui sont extraordinaires, la reine Elizabeth compte beaucoup pour nous."

