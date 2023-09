"C'est un fléau !" : sur la côte landaise, des saisonniers de plus en plus en proie aux drogues dures

"Je parle de fléau parce qu'on n'imagine même pas à quel point c'est présent au quotidien". Ce patron de restaurants sur la côte landaise témoigne anonymement. En cette fin d'été, il assure que parmi ses saisonniers "tout le monde connaît quelqu'un qui prend de la drogue ou peut y avoir accès". On parle là de drogues dures. La cocaïne notamment , dont le nombre de consommateurs est passé, en 10 ans, de 12 000 à 42 000 selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Le secteur de l'hôtellerie-restauration est un des corps de métiers les plus touchés et si tous les patrons landais contactés par France Bleu Gascogne le reconnaissent, un seul accepte de briser le tabou.

"Pour tenir"

"Cela nous pose des problèmes de recrutement parce que nous devons, entre guillemets, faire le tri. Nous nous retrouvons parfois à devoir mettre fin aux périodes d'essais de personnes dont les profils sont caractéristiques de consommateurs de drogues. Je me souviens par exemple d'une personne qui pouvait entrer dans une colère noire d'un coup, en 10 minutes, ou qui arrivait le matin à 8 heures avec une énergie complètement anormale". Ce patron, lui-même trentenaire, assure que dans son établissement, c'est tolérance zéro pour les drogues. "Tout le monde sait que le fait même de prononcer ce terme est interdit".

Mais il sait aussi que les drogues circulent à l'extérieur, après les journées de travail. "Lorsqu'on veut faire la fête avec les autres saisonniers en plus du travail, forcément, au bout d'un moment ça coince. Et pour tenir, certains prennent de la drogue. Ma hantise, c'est qu'une jeune de 18 ans, qui fait sa première saison à la sortie du bac dans mon établissement, se mette à consommer au contact de trentenaires habitués", s'inquiète-t-il.

"Plus on est informé, moins on en prend"

Selon lui, la profession n'y est pas pour rien. "Je pense que certaines pratiques passées, qui consistaient à travailler 70 heures par semaine avec des horaires de coupures, ont favorisé la prise de drogues, en effet". Une autocritique confirmée par Patrick Labarsouque, médecin du travail et addictologue à Dax. "Les horaires atypiques, les coups de feu et leur intensité, et puis la charge émotionnelle liée aux relations avec les clients, les collègues, peuvent favoriser l'usage de substances psychoactives".

L'antenne dacquoise du Service de Santé au Travail des Landes organise donc des ateliers de prévention, en groupe ou en individuel - sur suggestion du patron qui peut inviter un salarié à consulter - pour informer au maximum sur les drogues, leurs dangers et leurs effets sur le cerveau. "Plus on connaît de choses dessus, plus on est armés, moins on en prend", assure Patrick Labarsouque.

Il est difficile pour les patrons de faire plus, soupire le restaurateur landais. "On ne peut pas demander frontalement à un salarié s'il se drogue, il nous répondrait que non... Et on n'a pas non plus envie, pour notre image, d'appeler les gendarmes pour qu'ils viennent l'arrêter au sein de l'établissement", souffle-t-il.