"C'est un mariage saccadé" : après de nombreux reports, les cérémonies commencent enfin à être reprogrammées

Plus d'un an après le début de la crise sanitaire, nombreux sont les couples qui ont dû reporter, parfois deux fois, leur cérémonie de mariage. Elles devraient pouvoir reprendre quasi normalement à partir du 1er juillet mais chez les futures mariées, l'inquiétude reste palpable.

Cela fera bientôt un an que la robe blanche d'Anissa, 32 ans, attend dans sa housse, chez sa témoin. "J'aurais pu fêter mes noces de coton, je crois que c'est ça la première année. Eh bien non", déplore la jeune habitante de Saint-Sulpice-sur-Lèze. Son compagnon et elle devaient se marier à la fin du mois de juillet l'an dernier à Beaumont-sur-Lèze mais à la fin du premier confinement, comme de nombreux couples, ils avaient choisi de reporter la cérémonie au 31 juillet 2021.

Ils croisent maintenant les doigts pour que la situation sanitaire ne se dégrade pas dans les prochaines semaines. "J'ai peur que début juillet, quand quelques mariages auront déjà été célébrés, ils nous demandent de rabaisser les jauges", confie Anissa. Car pour l'instant, selon le plan de déconfinement dévoilé par Emmanuel Macron et Jean Castex, les cérémonies de mariage pourraient de nouveau se tenir presque normalement dès le 1er juillet, sans limite de personnes et sans couvre-feu. D'ici là, les grands rassemblements privés restent limités.

Les mariés ont du mal à accepter qu'ils ne pourront pas danser jusqu'au bout de la nuit.

C'est bien ce qui a poussé Pauline et sa compagne, résidant à Balma, à reporter pour la deuxième fois leur cérémonie laïque de mariage. "On devait d'abord fêter ça en juillet l'an dernier, puis le 22 mai de cette année, et finalement on a tout redécalé à juillet 2022", explique Pauline. "La première fois, on s'est dit que ce n'était que partie remise. Mais cette fois-ci, on est un peu plus frustrées. C'est un mariage saccadé, donc on prend moins de plaisir à organiser les choses. Nos prestataires sont moins compréhensifs et ils n'acceptent pas tous de rembourser les acomptes."

Des mariages au rabais

Dans ce contexte, Sophie Peyrot, l'organisatrice de mariages qui accompagne ces deux mariées, conseille souvent à ses clients de se marier dès qu'il y a une possibilité, même si c'est sous forme réduite. "Pour les mariages au mois de juin, on est obligés de dire aux mariés qu'il faut compter uniquement sur la moitié de la capacité de la salle", développe-t-elle. "Il va aussi falloir qu'ils changent de format. On ne peut plus faire la cérémonie dans l'après-midi, le vin d'honneur en début de soirée et le passage à table à 20h30. L'ouverture de bal, le gâteau, tout est chamboulé ! On passe plutôt à un format de mariage le midi. Les mariés ont du mal à accepter qu'ils ne pourront pas danser jusqu'au bout de la nuit."

Une situation que ne voulaient justement pas connaître Pauline et sa compagne. "Honnêtement, je préfère me dire que je me souviendrai de mon mariage parce qu'on l'a reporté deux fois mais qu'on s'est ensuite retrouvés pour faire une grosse fête, plutôt que de me dire qu'on s'est mariées au milieu de trente personnes toutes masquées !"