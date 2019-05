"C'est un nouveau départ" : les avocats des parents de Vincent Lambert après la reprise des soins

Reims, France

"Aujourd'hui c'est un nouveau départ, et _en réalité l'affaire Vincent Lambert commence maintenant"_, s'est exclamé Maître Triomphe, l'un des avocats des parents de Vincent Lambert, ce mardi 21 mai devant l'hôpital Sébastopol de Reims où il a constaté la reprise des traitements. Lui et Maître Paillot ont répété qu'il s'agissait bien d'une "victoire" après la décision surprise de la Cour d'appel de Paris d'ordonner la reprise de l'hydratation et de l'alimentation de Vincent Lambert, hospitalisé au CHU de Reims depuis 2008.

"Le pouvoir politique s'est déconsidéré en violant la parole internationale de la France, et le CHU par le biais de sa direction générale et du Docteur Sanchez se sont définitivement décrédibilisés... ils n'ont plus aucune légitimité à garder Vincent", a encore souligné Maître Triomphe en faisant référence aux mesures provisoires demandées par le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH) de l'ONU, qui n'a pourtant pas de pouvoir de contrainte vis à vis des Etats. Ce qu'avait souligné la ministre de la santé Agnès Buzyn.

Quels recours pour les partisans de l'arrêt des traitements ?

Du côté de François Lambert, le neveu de Vincent Lambert favorable à l'arrêt des traitements, on réfléchit à des recours contre la décision de la Cour d'appel de Paris. Une décision jugée comme "politique" et incompréhensible, puisque le Conseil d'Etat et la Cour européenne des droits de d'homme (CEDH) ont validé la procédure d'arrêt des soins décidée par le Docteur Sanchez.

Même amertume de la part de l'avocat de Rachel Lambert, l'épouse de Vincent, qui a décidé ce mardi de déposer plainte après la diffusion d'une vidéo qui montre Vincent Lambert dans sa chambre d'hôpital : une plainte contre les personnes "qui ont filmé et celles qui ont diffusé" ces images. Des "agissements inqualifiables", a estimé Maître Françis Fossier, l'avocat de Rachel Lambert.