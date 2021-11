"C'est un point de vue extraordinaire" : le Mont des Avaloirs, très prisé avec cette météo ensoleillée

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont pu profiter du grand soleil de ce jeudi 11 novembre, une météo parfaite pour un jour férié. Les randonneurs étaient nombreux en Mayenne, comme au Mont des Avaloirs dans le nord du département. Ses 416 mètres de haut en font le point culminant du Grand Ouest. Quand la météo est grise, il est difficile de voir au loin mais ce jeudi, les touristes ont pu admirer une vue parfaitement dégagée.

La météo était idéale ce jeudi 11 novembre pour monter en haut du belvédère. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Un temps merveilleux"

Il n'y avait pas un nuage à l'horizon ce jeudi matin au Mont des Avaloirs. Thierry a sauté sur l'occasion, il a fait la route depuis Mayenne pour retourner voir ce panorama. "On avait été un peu frustré par notre première visite du fait du temps donc on se disait avec ce beau temps, on va voir beaucoup mieux", commente-t-il.

D'autres visiteurs sont là par hasard. Margaux, par exemple, vient de région parisienne. Elle profite du week-end prolongé avec son conjoint et leur fille. "On regarde jamais la météo avant de partir, où que ce soit. On serait sortir quoi qu'il arrive, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de chance qu'il fasse ce temps là : un beau soleil et pas trop froid", sourit la mère de famille de 31 ans.

À chaque fois qu'on a des amis à la maison, on leur montre le belvédère.

Franck, habitant de Pré-en-Pail

Olivier, Margaux et leur fille sont originaires de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis et profitent du week-end prolongé. © Radio France - Maïwenn Bordron

Ce temps est idéal également pour une balade à vélo. Antoine et son père font une boucle de 110 km, en partant de Sillé-le-Guillaume, avec un arrêt obligé au Mont des Avaloirs. "On est venu pour avoir un peu de dénivelé, donc là, je pense que c'est la plus haute, vue qu'on peut avoir. C'est très joli. On vient le bon jour en plus", se réjouit Antoine, qui habite Laval. "Un temps merveilleux", ajoute son père à ses côtés.

Pour admirer le panorama à 360 degrés, il faut d'abord monter une à une les marches du belvédère : il y en a une centaine au total. "104 ou 105", selon Sébastien qui vit à Pré-en-Pail avec ses parents. Il fait le calcul à chaque fois qu'il vient au Mont des Avaloirs. "C'est vraiment un point de vue assez extraordinaire. Moi qui ai le vertige, j'ai réussi à monter à chaque fois", insiste son père, Franck.