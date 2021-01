"C'est un problème de ne pas savoir qui, aujourd'hui, est à la tête d'Aix-en-Provence" (Anne-Laurence Petel)

La maire d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains, est toujours convalescente. Le 10 décembre dernier elle avait annoncé se mettre en retrait car "fatiguée". Depuis pas de nouvelle et la députée LREM et élue d'opposition Anne-Laurence Petel estime que c'est un problème pour la gestion de la ville.

Le repos de Maryse Joissains est-il prolongé ? Le 10 décembre dernier la maire d'Aix-en-Provence annonçait dans un communiqué qu'elle se retirait pour se reposer, victime d'une grosse fatigue et de plusieurs malaises. Elle avait également annoncé à ce moment là qu'elle reprendrait ses fonctions début janvier. Pour l'instant pas de nouvelles et l'élue d'opposition Anne-Laurence Petel estime que c'est problématique en pleine crise sanitaire : "Ça nous pose vraiment problème de ne pas savoir aujourd'hui qui est à la tête de la ville et qui s'occupe des affaires parce que, Maryse Joissains, à qui on souhaite de se rétablir le plus vite possible avait prévu de revenir en début d'année, apparemment c'est encore différé."

La maire d'Aix-en-Provence avait précisé qu'elle organisait la continuité de la vie municipale et de l'exécutif en collaboration étroite avec l'administration et ses élus mais son premier adjoint Gérard Bramoullé a récemment eu lieu le Covid-19 et Anne-Laurence Petel assure que le conseil municipal n'a pas eu de ses nouvelles non plus.

On a un conseil municipal le 5 février et je ne suis pas sûre qu'on ait des nouvelles d'ici là. Ça fait un mois que, à part des posts sur Facebook, on n'a aucune nouvelle de la façon dont la ville est gérée

Maryse Joissains qui a décidé de se pourvoir en cassation après sa condamnation à 8 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Elle a été reconnue coupable de prise illégale d'intérêts et détournement.